شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شركة أمن سيبرانية: ارتفاع هجمات برامج الفدية بنسبة 47% من يونيو إلى يوليو بالولايات المتحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت شركة الأمن السيبراني الأمريكية "إن سي سي جروب" بأن هجمات برامج الفدية ارتفعت بنسبة 47 في المائة من يونيو إلى يوليو، واستهدفت غالبية الهجمات قطاع الصناعة.

وقال مات هال، من شركة الأمن السيبراني، في بيان نقلته صحيفة "ذا هيل" الأمريكية اليوم الخميس، إن تقرير الشركة هذا الشهر "كشف عن بعض التغييرات الرئيسية في مشهد تهديد برامج الفدية مقارنة بشهر يونيو، حيث تتزايد هجمات برامج الفدية مرة أخرى".

وأشارت التقارير السابقة التي أجرتها الشركة إلى أن حالات برامج الفدية قد انخفضت في الربيع، لكنها سرعان ما عادت مرة أخرى، مع زيادة الهجمات من 135 في يونيو إلى 198 في يوليو.

ووفقًا للتقرير، تأتي زيادة هجمات برامج الفدية مع ظهور العديد من الجهات الفاعلة الجديدة للتهديد التي ترتبط بمجموعة "كونتي"، وهي مجموعة قراصنة مقرها روسيا.

كما أشار التقرير إلى صعود مجموعة "لازاروس"، التي ارتبطت بالعديد من عمليات اختراق العملة المشفرة بملايين الدولارات هذا العام، وتعتبر المجموعة مرتبطة بحكومة كوريا الشمالية.

وفي أبريل الماضي، اتهم مكتب التحقيقات الفيدرالي مجموعة "لازاروس" بسرقة حوالي 620 مليون دولار من العملات المشفرة من اللعبة الافتراضية أكسي إنفنتي.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، قالت وزارة الخزانة الأمريكية إن المجموعة استخدمت "تورنادو كاش"، وهي أداة خلط للعملات المشفرة، لسرقة أكثر من 455 مليون دولار من العملات المشفرة، وهي أكبر عملية سرقة عملة افتراضية معروفة حتى الآن.

وواصلت الوكالات الفيدرالية توصية البنية التحتية الحيوية بضرورة توخي الحذر من هجمات برامج الفدية، التي أصبحت أداة شائعة لمجرمي الإنترنت.

وفي وقت سابق من هذا العام، قال مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي، كريستوفر وراي، إنه في عام 2021 استخدم مجرمو الإنترنت برامج الفدية ضد 14 من 16 قطاعًا مهمًا في الولايات المتحدة، بما في ذلك صناعة الرعاية الصحية.

وكانت صناعة الرعاية الصحية هدفًا رئيسيًا لقراصنة برامج الفدية، نظراً لأنها قطاع يخزن معلومات قيمة وحساسة مثل بيانات المرضى والبحوث الطبية والتكنولوجيا.