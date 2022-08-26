شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: زوكربيرج: فيس بوك فرض رقابة على قصة هانتر بايدن في 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مارك زوكربيرج الرئيس التنفيذي لشركة Meta عن أنه تم استخدام بعض الخوارزميات الخاصة بالشبكة لدفن القصة الإخبارية الخاصة بـ"هانتر بايدن" عندما ظهرت لأول مرة في عام 2020، بعد أن حذره مكتب التحقيقات الفيدرالي من "الدعاية الروسية" المحتملة، حيث عملت منصة فيس بوك على الحد من وصول قصة مدوية عن هانتر نجل الرئيس جو بايدن، بعد أن تمت مطالبته بالقيام بذلك باستخدام بعض الخوارزميات، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.





حيث تحدث زوكربيرج عن هذا الأمر خلال ظهوره على بودكاست "جو روجان" أمس الخميس ، حيث دافع عن رد فيسبوك على تقرير نيويورك بوست الذي نُشر قبل انتخابات 2020 والذي زعم سلسلة من المعاملات التجارية المشبوهة من قبل هانتر بايدن ، مستشهداً بوثائق تم الحصول عليها من أحد أجهزة الكمبيوتر المحمولة الخاصة به.

ورغم أن فيس بوك اتخذ موقفا مختلفا عن تويتر - التي حظرت القصة تمامًا ومنعت حتى المستخدمين من مشاركتها في رسائل مباشرة – إلا أن فيس بوك قرر في النهاية الحد من انتشار المقال بناءً على نصيحة تلقاها من مكتب التحقيقات الفيدرالي.

وقال زوكربيرج: "الخلفية هنا هي أن مكتب التحقيقات الفيدرالي جاء إلينا بشكل أساسي وكان مثل" مرحبًا ، فقط كما تعلم ، يجب أن تكون في حالة تأهب قصوى، اعتقدنا أنه كان هناك الكثير من الدعاية الروسية في انتخابات عام 2016؛ لقد لاحظنا أنه في الأساس على وشك أن يكون هناك نوع من التفريغ مشابه لذلك، لذا كن يقظًا".

وأضاف: "نحن مجرد نوع من التفكير ، إذا كان مكتب التحقيقات الفيدرالي – الذي ما زلت أعتبره مؤسسة شرعية في هذا البلد، هو تطبيق قانون احترافي للغاية – إذا جاءوا إلينا وأخبرونا أننا بحاجة إلى توخي الحذر بشأن شيء ما، فأنا أريد أن أتحمل هذا بجدية".

ومع ذلك، عندما سأل روجان عما إذا كان مكتب التحقيقات الفيدرالي قد ذكر على وجه التحديد قصة نيويورك بوست المعنية، قال زوكربيرج إنه لا يستطيع التذكر، لكنه أضاف “يناسب النمط بشكل أساسي التي حددتها الوكالة.

كما أنه لم يحدد متى كان على اتصال بالمكتب، أو ما إذا كانت المناقشات قد جاءت قبل أو بعد أن أصدر العشرات من مسؤولي المخابرات السابقين خطابًا يزعم أن قصة هانتر بايدن قد “كل التخصيصات الكلاسيكية لعملية المعلومات الروسية”، ولم يذكر المسؤولون السابقون أي دليل يدعم هذا التأكيد ، لكنهم مع ذلك أعلنوا أنهم كذلك "مريب للغاية" حول التقرير المحرج.

وقال زوكربيرج إنه في الأسبوع الأول أو نحو ذلك بعد نشر قصة الكمبيوتر المحمول، حاول فيس بوكالتحقق من صحة التقرير، وفي الوقت نفسه قام بتقييد “توزيع” للقصة من خلال خوارزمية تغذية الأخبار بالمنصة.

وعلى الرغم من استمرار زوكربيرج في الدفاع عن استجابة فيس بوك الأقل تطرفًا ، فقد اعتذر الرئيس التنفيذي لشركة تويتر آنذاك جاك دورسي عن رد فعل المنصة على قصة Hunter Biden ، واصفاً إياها بـ “مخطئ تماما، ” بغض النظر ، أثار كلا القرارين إدانة شديدة من الجمهوريين والمنتقدين المحافظين لعائلة بايدن ، الذين يتهم العديد منهم عمالقة وسائل التواصل الاجتماعي بالتحيز اليساري.