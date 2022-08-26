شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: وكالة ناسا تكشف النقاب عن صوت غريب لثقب أسود "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في الفضاء، لا أحد يستطيع أن يسمع صوت صراخ، لكن قد نكون قادرين على سماع صوت ثقب أسود، إذ كشف حساب Exoplanets على تويتر التابع لوكالة ناسا عن صوت حيث يمكن للمستمعين سماع صوت ثقب أسود من على بعد 200 مليون سنة ضوئية للأذن البشرية، وفقا لصحيفة نيويورك بوست.

استخدمت وكالة الفضاء أيضًا التغريدة لمعالجة الفكرة التي أسيء فهمها على نطاق واسع بأنه لا يوجد صوت بين النجوم، وكتبوا: "ينشأ الاعتقاد الخاطئ بأنه لا يوجد صوت في الفضاء لأن معظم الفضاء عبارة عن فراغ، ولا يوفر أي وسيلة لانتقال الموجات الصوتية".

وتابع الحساب :"يحتوي العنقود المجري على الكثير من الغازات لدرجة أننا التقطنا صوتًا حقيقيًا، هنا يتم تضخيمه وخلطها مع بيانات أخرى لسماع ثقب أسود!".

ويدير الحساب فريق من العلماء الذين يحققون في الكواكب الخارجية أو الأجرام السماوية الموجودة خارج نظامنا الشمسي، والمجموعة التي ظهرت في الفيديو تسم Perseus ، وتم إصدار الاكتشاف في البداية في مايو تكريما لأسبوع الثقب الأسود التابع لوكالة ناسا، تم اكتشاف البيانات بواسطة مرصد شاندرا للأشعة السينية التابع لناسا.