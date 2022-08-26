شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مبتكر فلاتر فى سناب شات ينشئ شركة تتبنى الواقع المعزز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لم يكن فيليب والتون مهتما بمجال الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعى منذ بداية طريقه بل كانت وظيفته الأساسية كفني اتصالات وأنظمة الملاحة بالطائرات، بالقوات الجوية الأمريكية، وبعدها فكر في تغيير المهنة، بحيث تكون مهنة أكثر إبداعًا، حيث قال والتون: "أنا فخور بوقتي في الخدمة، لكنها لم تكن وسيلة إبداعية جيدة بالنسبة لي"، وأصبح مفتونًا بمستقبل التكنولوجيا والعمل ثلاثي الأبعاد المنبثق على Pixar ، وعاد والتون إلى الدراسة ودرس الواقع الافتراضي والواقع المعزز منذ ذلك الحين حتى أصبح عضوا مهما في مجال الفلاتر الخاصة بسناب شاب.

ووفقاً لموقع Insider يتقاضى منشئ فلاتر سناب شات كثير الإنتاج ما بين 5000 دولار و10000 دولار لكل عدسة، حيث حصل والتون على أكثر من 230 ألف دولار في عام 2021، وحتى مع نجاحه، يشعر والتون أن هناك المزيد من الفرص للظهور من الواقع المعزز.

قال والتون "إن العمل مع Snapchat's Lens Studio كان مذهلا"، مضيفا "لقد أحببت Snapchat ، على وجه الخصوص، لأن مجموعات الأدوات كانت سهلة الاستخدام حقًا بالنسبة لي، ويمكنني البناء بسرعة وإخراج الأشياء إلى هناك".

أشار والتون إلى أنه يصنع العدسات في أقل من يوم أو يومين، بينما تحاول العديد من فلاتر Snapchat تحسين وجه المستخدم، فإن فلاتر والتون تتخذ نهجًا مختلفًا.

واشتهر والتون بفلتر البطاطس، الذى قال عنه "إنه يتيح للناس نوعًا من سمات الشخصية بطريقة ما، فليس عليهم أن يكونوا أنفسهم بالضبط، لكن يمكنهم لعب دور كيف تتحدث البطاطس وتتصرف وتتحرك."

استخدمت فلاتر والتون 6.4 مليار مرة حتى الآن، كان والتون يشير إلى مرشحه الأكثر شعبية، وهو عدسة البطاطس، التي انتشرت وتم استخدماها 1.3 مليار مرة في عام 2020.

أثبتت العدسة أنها تحظى بشعبية كبيرة، وكانت عدسة بطاطس مستوحاة من تاكو بيل والتي استخدمها الرئيس التنفيذي لسلسلة المطاعم مارك كينج للإعلان عن عودة البطاطس إلى قائمتها في أوائل عام 2021، وفي نفس العام صمم والتون سلسلة من العدسات نيابة عن فريق الأحداث الخاصة في Super Bowl، وطور والتون أيضًا عدسات لعلامات تجارية كبرى أخرى، مثل Amazon Studios و Lionsgate و Paramount.

كما أوضح والتون: "لا يزال الواقع المعزز مثل هذا العالم الجديد، وأنا أحبه وهناك الكثير من الإمكانات غير المستغلة، والكثير لاستكشافه هناك أكثر من مجرد أداة للتسويق."