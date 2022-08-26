شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: رئيس الأمن السابق في تويتر يوجه اتهامات جديدة للشركة حول خططها الأمنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم "Peiter Zatko"، رئيس الأمن السابق في تويتر، الذي طُرد من تويتر مؤخرا، شكاوى من المبلغين عن مخالفات تويتر الشهر الماضي إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، ولجنة التجارة الفيدرالية ووزارة العدل، وفقًا لتقارير واشنطن بوست وسي إن إن.

ووفقا لما ذكره موقع "مترو"، فإنه من بين الاتهامات الأكثر خطورة في الشكوى التي حصلت عليها "واشنطن بوست"، يُزعم " Zatko" أن تويتر انتهك شروط تسوية عام 2010 مع هيئة تنظيم التجارة الأمريكية من خلال الإدعاء الكاذب بأن لديها خطة أمنية قوية.

يعد Zatko هو أحد كبار خبراء الأمن السيبراني في أمريكا، وشغل منصب قائد الأمن في تويتر من نوفمبر 2020 حتى تم فصله هذا العام.

قال Zatko، إن تويتر زعم أن لديه خطة أمنية قوية وقال إنه حذر زملائه من أن نصف خوادم الشركة تعمل ببرمجيات قديمة وغير صالحة، وفقًا للتقارير.

وبحسب ما ورد أدت نقاط الضعف الأمنية المزعومة إلى انتهاكات أمنية خطيرة ومتكررة، والاستغلال من قبل جهات سيئة، وتسلل الحكومات الأجنبية.

ومن جانبها قالت شركة تويتر في بيان يوم الثلاثاء الماضي: إن Zatko طُرد بسبب "القيادة غير الفعالة والأداء السيئ" وأن "المزاعم والتوقيت الانتهازي يبدو أنه مصمم لجذب الانتباه وإلحاق الضرر بتويتر وعملائه ومساهميه".

وأضافت الشركة: "ما رأيناه حتى الآن هو رواية خاطئة عن تويتر، وممارساتنا المتعلقة بالخصوصية وأمان البيانات مليئة بالتناقضات وعدم الدقة وتفتقر إلى السياق المهم".

وقالت المتحدثة باسم لجنة المخابرات بمجلس الشيوخ الأمريكي، راشيل كوهين، "إن اللجنة تلقت الشكوى و بصدد ترتيب اجتماع لمناقشة الادعاءات بمزيد من التفصيل".

يأتي ملف المبلغين عن المخالفات في الوقت الذي تخوض فيه شركة ميتا معركة قانونية مع الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا" إيلون ماسك بعد أن قال أغنى شخص في العالم في يوليو إنه أنهى اتفاقًا لشراء الشركة بقيمة 44 مليار دولار بدعوى أنها انتهكت عقد الصفقة.

وكان ماسك اتهم تويتر بإخفاء معلومات حول كيفية حساب النسبة المئوية للروبوتات على الخدمة، وتم تحديد موعد المحاكمة في 17 أكتوبر القادم .