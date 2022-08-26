شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ميتا وتويتر يرصدان شبكة من حسابات الدعاية السياسية المزيفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال باحثون إن ميتا وتويتر اكتشفا شبكة من حسابات الدعاية السياسية التى تنتقد روسيا والصين، وتقول ميتا وتويتر إنهما أغلقا شبكة من الحسابات المزيفة تروج للروايات المؤيدة للغرب في دول الشرق الأوسط وآسيا الوسطى.

ووفقا لما ذكره موقع "business insider"، انتشرت الشبكات عبر تويتر وفيس بوك وانستجرام ويوتيوب والشبكات الاجتماعية الأخرى، وكانت نشطة باستمرار لمدة خمس سنوات، وفقًا لتقرير نشره مرصد ستانفورد للإنترنت وتحليلات وسائل التواصل الاجتماعي "Graphika".

يشير التقرير، إلى أن الشبكات المتداخلة للحسابات المزيفة تقدم روايات في صالح الولايات المتحدة وحلفائها، وغالبًا ما تنتقد دولًا مثل روسيا والصين.

قدم تويتر وميتا مجموعات بيانات للحسابات المشكوك فيها إلى مراصد التحليل Stanford و Graphika للسماح لهما بإجراء تحليل مشترك.

استخدمت الحسابات في بعض الأحيان صور ملفات شخصية تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي لأشخاص مزيفين وتم تصويرها كحسابات في وسائل الإعلام الإخبارية.

ليس من الواضح تمامًا من كان وراء هذه الشبكات، على الرغم من أن تويتر أدرج "البلدان المفترضة الأصلية" على أنها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ، ووصفت ميتا "بلد المنشأ" بالولايات المتحدة.

وجد تقرير ستانفورد وجرافيكا بعض الأدلة على وجود صلة بين عمليات التأثير وحملة الرسائل العامة للحكومة الأمريكية، ولكن ليس بما يكفي لإثبات ارتباطهما بشكل قاطع، وقال الباحثون، بغض النظر عمن كان وراء شبكات التأثير، لم تكن فعالة بشكل خاص.

يقول تقرير ستانفورد وجرافيكا: "الغالبية العظمى من المنشورات والتغريدات التي استعرضناها لم تتلق أكثر من عدد قليل من الإعجابات أو إعادة التغريد" ، مضيفًا أن 19٪ فقط من الحسابات والصفحات المزيفة حصلت على أكثر من 1000 متابع.