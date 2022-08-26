شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أول هليكوبتر بدون طيار تحصل على شهادة اعتماد فى روسيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مؤسسة "رادار إم إم إس" الروسية أن مروحية BVS VT 440 التي طورتها أصبحت أول مروحية مسيرة تحصل على شهادة اعتماد في البلاد، وخلال فعاليات منتدى "الجيش-2022" قال المدير التنفيذي للمؤسسة، إيفان آنتسيف: " BVS VT 440 هي أول طائرة هليكوبتر بدون طيار في روسيا معتمدة بموجب النظام القانوني التجريبي وفقا لمتطلبات وكالة النقل الجوي الفيدرالية".

ووفقا لما ذكره موقع "RT"، هذه المروحية حصلت على رقم خارجي، وتؤدي مهامها لصالح الاتحاد الروسي، وتم إصدار شهادة الاعتماد لهذه الطائرة في مايو الفائت، وإذ لم يتم اعتماد أي مروحية مسيرة في البلاد قبل هذه المروحية".

وأضاف "مؤسستنا تركز على الانتقال إلى الإنتاج الصخم من هذه المروحيات، ولديينا كل الإمكانيات اللازمة لهذا الأمر.. لدينا منصات التصنيع والاختبار، وحجرات اختبارات المحركات، وحجرات عزل الصدى، وحجرات الاختبارات المناخية، والأهم من ذلك نملك مجمعا اختباريا خاصا بنا يسمح لنا باختبار هذه الطائرات".

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن مروحية BVS VT 440 يبلغ وزنها عند الإقلاع 440 كلغ، ولها القدرة على نقل حمولات تزن 100 كلج، ويمكنها الحركة بسرعة 150 كلم/سا، والتحليق لمدة 4 ساعات في كل مهمة، كما يمكن الاعتماد عليها في مهام مختلفة مثل مهمات الاستطلاع.