شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: روسيا تكشف عن حاجتها لنشر مئات الأقمار الصناعية فى مدار الأرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن يوري بوريسوف، مدير عام مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية على قناته "تليجرام"، وذلك أثناء زيارته التفقدية لشركة "جازبروم، للأنظمة الفضائية" الروسية، أن روسيا بحاجة إلى مئات الأقمار الصناعية يتم إنتاجها كل عام في عدة مصانع بواسطة خط التجميع.

ووفقا لما ذكره موقع "RT"، قال بوريسوف:" من الضروري الانتقال إلى معيار صناعي جديد لإنتاج الأقمار الصناعية وتقديم الخدمات، بما في ذلك إنتاج أقمار صناعية عن طريق خط تجميع في مصنع واحد أو بضعة مصانع، لنتمكن من إطلاق عشرات الأقمار الصناعية كل عام فالطلب عليها سيزداد من عام إلى آخر".

وبحث مدير عام "روس كوسموس" مستقبل التعاون في المجال الفضائي مع نائب رئيس إدارة شركة "جازبروم" فيتالي ماركيلوف، حيث شدد بوريسوف تشكيل مجموعات من الأقمار الصناعية في مدار الأرض. وقال: "هذا الخيار وحيد ولا بد منه".