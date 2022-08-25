شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مشروع قانون قد يدفع جوجل وميتا للتفاوض حول الأسعار العادلة مع المؤسسات الاخبارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ وأعضاء الكونجرس من الحزبين الأمريكيين نسخة جديدة من مشروع قانون يهدف إلى تسهيل قيام المؤسسات الإخبارية بإحضار أمثال جوجل وميتا إلى طاولة المفاوضات.

وقال المشرعون في بيان، إن قانون المنافسة والمحافظة على الصحافة سيزيل "العقبات القانونية أمام قدرة المؤسسات الإخبارية على التفاوض الجماعي وتأمين شروط عادلة من منصات البوابة التي تصل بانتظام إلى المحتوى الإخباري دون دفع قيمته".

وسيوفر التشريع على سبيل المثال للناشرين الرقميين المؤهلين "ملاذًا آمنًا محدودًا من قوانين مكافحة الاحتكار الفيدرالية وقوانين الولايات".

والأعضاء الذين يدعمون مشروع القانون، باللجنة القضائية في مجلس الشيوخ آمي كلوبوشار (ديمقراطي من مينيسوتا) وجون كينيدي (جمهوري عن لوس أنجلوس)، كذلك أعضاء اللجنة القضائية في مجلس النواب ديفيد سيسلين (ديمقراطي من جمهورية أيرلندا) وكين باك (ديمقراطي عن ولاية كارولينا الشمالية) وفقا لما نقله موقع Engadget.

كما تعهد كل من ديك دوربين (ديمقراطي من إيل) وجيرولد نادلر (ديمقراطي من نيويورك) بدعمهما أيضًا.

تم تقديم نسخة سابقة من التشريع العام الماضي، لكنها فشلت في الحصول على ما يكفي من التأييد.

ستسمح المحاولة الأخيرة للناشرين الذين لديهم أقل من 1500 موظف بدوام كامل ومذيعي الأخبار خارج الشبكة بالتفاوض بشكل جماعي مع منصات معينة حول الوصول إلى المحتوى الإخباري الخاص بهم.

وينص التشريع المقترح على أن الناشرين سيكونون قادرين على المطالبة بالتحكيم إذا وصلوا إلى طريق مسدود في المحادثات.

وستنطبق القواعد على عدد قليل جدًا من الشركات، على وجه التحديد الشركات التي لديها أكثر من 50 مليون مستخدم أمريكي ولديها ما لا يقل عن مليار مستخدم نشط شهريًا في جميع أنحاء العالم أو "مملوكة أو مسيطر عليها من قبل شخص لديه مبيعات سنوية صافية أو رأس مال سوقي أكبر من 550 مليار دولار . " في حين أن جوجل وفيسبوك يفيان بهذه المعايير، فإن تويتر لا يفعل ذلك.

واستحوذت جوجل وميتا على مليارات الدولارات من عائدات الإعلانات من المؤسسات الإخبارية، عرضت كلتا الشركتين طواعية مدفوعات للناشرين في بعض المناطق، ومع ذلك قالت ميتا الشهر الماضي إنها لن تدفع للناشرين الأمريكيين مقابل محتوى الأخبار بعد أن انخفضت عائداتها للمرة الأولى.

نظرت البلدان الأخرى في طرق لجعل ناشري جوجل وميتا يدفعون مقابل إبراز أخبارهم. في أوائل العام الماضي أقر البرلمان الأسترالي قانونًا يفرض على جوجل وميتا دفع أموال للناشرين مقابل استخدام أخبارهم، وقدم الحزب الليبرالي الحاكم في كندا تشريعات مماثلة.