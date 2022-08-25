رد التحويلات المتكررة للعملاء.. فودافون تكشف سبب عطل خدمة "كاش" وتعلن عن إجراءات عاجلة

الشارقة - اميمة ياسر - أعلنت شركة فودافون مصر، مراجعة جميع عمليات التحويل التي تمت أثناء فترة عطل خدمة الرسائل المرتبطة بخدمة "فودافون كاش"، والتي استمرت لبضعة ساعات أمس الأول الثلاثاء، معلنة إعادة جميع تحويلات كاش المتكررة للعملاء.

من جانبه، أكد أيمن عصام رئيس قطاع العلاقات الخارجية والشئون القانونية بفودافون مصر، في بيان حدوث عطل فني خاص بـ "الرسائل المؤكدة على المعاملة" والتي تقدمها إحدى شركات الخدمات المكملة لعمليات التحويل، وبالنسبة للتحويلات التي قام بها العملاء فعملياتها نجحت بالفعل، وتم التحويل بشكل طبيعي، ولذا يمكن القول أن خدمة "فودافون كاش" كمحفظة مالية إلكترونية لم تتوقف ولم تواجه أي عطل فني، ولكن العطل الذي شهدته الخدمة المكملة "خدمة الرسائل المؤكدة" على نجاح أو فشل عمليات التحويل- هو السبب الرئيسي وراء شكاوى العملاء، والذي نتج عنه تكرار عمليات التحويل."

وقال: "فور علمنا بوجود عطل الفني، أسرعنا في التواصل مع مقدم الخدمة المكملة وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لمراجعة جميع العمليات والتحويلات التي تمت لإصلاح العطل، واستطعنا بالفعل حصرعدد الشكاوى، ومراجعة التحويلات المتكررة نتيجة العطل".

وتابع بالقول:"نعمل حالياً على رد جميع تحويلات كاش للعملاء، وذلك مع تأكيد حصول مستقبلي التحويل على قيمة العملية لمرة واحدة.".

وقالت الشركة إن العطل الفني في الخدمة المكملة والتي تقدمها إحدى الشركات العاملة في مجال حلول وتقنيات الدفع الرقمي العالمية، لم يؤثرعلى خدمة التحويلات لفودافون كاش وحدها، بل على الشركات الأخرى التي تعمل مع مقدم الخدمة المكملة ذاته.