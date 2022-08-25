شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ميتا تعترف بفرض قيود خاطئة على منشور تنظيم الأسرة حول حبوب الإجهاض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت شركة ميتا الأم على فيسبوك، إنها أزالت عن طريق الخطأ مؤخرًا منشور تنظيم الأبوة في ميشيجان الذي تضمن معلومات حول مكان الحصول على دواء الإجهاض، "الإجهاض الدوائي هو خيار غير جراحي لإنهاء الحمل في الأشهر الثلاثة الأولى.

ووفقًا لما ذكرته Motherboard (عبر The Verge)، فإن هذه الأدوية التي تمت الموافقة عليها من قِبل إدارة الأغذية والعقاقير (FDA) لاستخدامها لمدة تصل إلى 10أسابيع تقريبًا من الحمل، تكون فعالة للغاية مع القليل من مخاطر الآثار الجانبية الخطيرة.

وقال تنبيه شاركته المتحدثة باسم منظمة تنظيم الأسرة في ميشيجان آشليا فينيشي، إن المنشور كان مقيدًا لانتهاكه إرشادات فيسبوك، جاء في الإشعار "تنطبق معايير المجتمع على العالم، وتساعد في الحفاظ على أمان فيسبوك وترحيبه للجميع" وفقا لما نقله موقع Engadget.

والإجهاض قانوني في ميشيجان، حيث تمت الإزالة بعد أن اعترفت ميتا في يونيو بالإشراف "غير الصحيح" على المشاركات حول حبوب الإجهاض.

وفي الأيام التي أعقبت قرار المحكمة العليا في 24 (يونيو) بإلغاء قضية رو ضد ويد، وجدت Motherboard أن الشركة كانت تبلّغ عن المشاركات التي تقول "يمكن إرسال الإجهاض بالبريد".

وفقًا لمعايير مجتمع ميتا يُسمح بالمحتوى الذي يناقش القدرة على تحمل تكاليف الأدوية الموصوفة على فيسبوك، ولكن لا يمكن للمستخدمين استخدام المنصة لشراء الأدوية أو بيعها أو المتاجرة بها أو إهدائها أو طلبها أو التبرع بها.