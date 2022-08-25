كيفية التصوير الإحترافي بكاميرا الهاتف

التصوير الفوتوغرافيّ هو تلك الأداة التي يمكنك من خلالها توثيق اللحظات والمشاعر، وحتى الحقائق، وبشكلٍ عام فكل شيء تراه عينيك فهو قابل للتصوير، وللتصوير الفوتوغرافيّ قواعد تسمى بقواعد التكوين وتلك تحدثنا عنها في مقالٍ سابق، والآن سنتحدث عن كيفية التصوير الإحترافيّ بكاميرا الهاتف، وذلك بعد أن عرفنا قواعد التصوير، فإذا كنت هاوٍ للتصوير أو مبتديء..ستود متابعة هذا المقال!

ما هو وضع الإحتراف في كاميرا الهاتف؟

وضع الإحتراف أو الـpro mode في كاميرا الهاتف هو الذي يُمكنك من خصائص التصوير بالكاميرا الـ DSLR، حيث من خلاله يتحول من هاتف إلى كاميرا بذاتها، وذلك من خلال الأدوات المتوفرة في هذا الوضع، فما هي هذه الأدوات؟ وما هي استخداماتها؟

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ما هي أدوات وضع الإحتراف؟ وما هي استخداماتها؟

أداة الـ ISO:

فقط لأن تعرف؛ فهي اختصار لـ International Organization for Standardization

هي الأداة التي تتحكم في كمية الضوء الداخلة لعدسة كاميرا الهاتف/ والتي تساعد في توازن الضوء في الصورة الملتقطة بكاميرا الهاتف.

وضبط الـ ISO يكون من خلال الأرقام التدريجية التي تحدد من خلالها درجة الـ ISO التي تريدها، فغالبًا يبدأ من 100 وحتى 3000، وتختلف الأعداد من هاتف إلى آخر.

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ما يجب عليك معرفته بخصوص الـ ISO هو كالتالي:

إذا كان الوقت باكرًا، أو في وقت الصباح بشكلٍ عام: فلا تزد درجة الـ ISO عن 100، وهي أقل درجة لها. لماذا؟ كي لا تتأثر الصورة بأن تصبح ساطعة بشكل مبالغ فيه، لأن الكاميرا بطبيعة الحال تستقبل الضوء الموجود في الأرجاء، و100 هي الدرجة الطبيعية لاستقبال الضوء في وضع النهار، فإذا زدت عنها فسوف يستقبل ضوء أكثر مما يتخطى الوضع الطبيعيّ، مما يزيد الأمر سوءًا في نتيجة التصوير.

فلا تزد درجة الـ ISO عن 100، وهي أقل درجة لها.

وإذا كان الوقت ليلًا: فهذا يختلف ما إذا كان الوقت ليلًا ولكن هناك إضاءة جيدة، أم ليلًا والإضاءة ضعيفة؟ فإذا كانت الإضاءة جيدة: فيمكنك ألّا تزيد درجة الـ ISO عن 400/500 إذا كانت الإضاءة ضعيفة: يمكن أن تزيدها حتى 800 ويمكن أكثر.

فهذا يختلف ما إذا كان الوقت ليلًا ولكن هناك إضاءة جيدة، أم ليلًا والإضاءة ضعيفة؟

وفي كل الأحوال فهذه أرقام تقريبية ننصح بها، أما انت فلديك الحرية لاختيار الدرجة التي تناسبك حسب الإَضاءة المحيطة بك، ألأهم معرفته بشأن هذه الأداة على كاميرا هاتفك إجابة سؤالين: متى تستقبل ضوء أكثر..ومتى تستقبل ضوء أقل.

أداة الـ S (Sutter speed):

وهي الأداة المتحكمة في سرعة الغالق على كاميرا هاتفك، فتختلف سرعة الغالق حسب الشيء الذي تود أن يلتقطه؛ أهو شيء سريع؟ أم يتحرك ببطء؟ أتود التقاط الكثير من الضوء؟ أم تود لقطة خاطفة لجزء من الثانية؟ فالمتحكم الأكبر –وليس الوحيد- في أجوبة هذه الأسألة هي سرعة الغالق.

إذا وددت التقاط أدق الحركات لشيء يتحرك بسرعة، وبنفس الوقت بظروف إضاءة ضعيفة قليلًا: فتتراوح سرعة الغالق من 1 إلى 32، وفي تلك الحالة سيلتقط أيضًا أكبر قدر من الضوء، كلما كان الغالق مفتوح..كلما استقبل ضوء أكثر.

إذا أردت اقتناص حركة من عدة حركات يقوم بها شيء يتحرك بسرعة عالية: ففي تلك الحالة تتراوح سرعة الغالق من إلى 1/5 ، 1/8000 وفي تلك الحالة سيلتقط أدق الحركات في جزء من الثانية، وقدر أقل من الضوء الذي تستقبله العدسة.

إذا كان الشيء أو الهدف يتحرك ببطء: في تلك الحالة سيسعفك الوضع الطبيعيّ لكاميرا الهاتف بلا أي ضبط لسرعة الغالق، فسرعة الغالق الطبيعية ستفي بالغرض.

أداة الـ WB (White balance):

هي المتحكمة في درجة حرارة اللون على كاميرا هاتفك، أي..تتراوح درجة الحرارة من عالية إلى منخفضة، فعندما تشتد حرارة الطقس يزداد اللون الأصفر شدة واصفرار تمامًا كلون الشمس، وعندما تنخفض درجة الحرارة تجد الإضاءة دافئة، تجدها مائلة للزرقة تمامًا..كلون الثلج، وهذا ما تتحكم فيه أداة الـ WB على كاميرا هاتفك.

تتراوح درجات الـ WB على كاميرا الهاتفك من 1000 إلى 10000 كلفن.

إذا مررت المؤشر ناحية اليمين لما هو أقل من 4000 درجة: هنا ستبدأ الألوان بالميل للزُرقة (تقل درجة حرارة اللون).

فإذا كان اللون الطاغي على الصورة أو الجو المحيط مائل للإصفرار، فيمكنك أن تمرر المؤشر ناحية اليمين للحصول على أفضل توازن للضوء بين الأصفر والأزرق كيف تحصل على ألوان طبيعية هادئة.

إذا مررت المؤشر ناحية اليسار لما هو أكثر من 4000 درجة: ستبدأ الألوان بالإصفرار (تزداد درجة حرارة اللون).

فإذا كان اللون الطاغي على الصورة دافيء ومائل للزرقة، يمكنك أن تمرر المؤشر ناحية اليسار للحصول على أفضل توازن للضوء بين الأزرق والأصفر.

إذا أبقيت على المؤشر بالمنتصف؛ فهذا حيث توازن الألوان مع بعضها بطبيعتها التي يوفرها لك الجو المحيط.

وأنت حر دومًا في اختيار الدرجة التي تناسبك بحسب الجو المحيط بك.

أداة الـ AF/MF (auto/manual focus):

هي الأداة المتحكمة في عمق المجال على كاميرا هاتفك، وعمق المجال هو نسبة التركيز على الهدف الذي تقوم بتصويره عن باقي العناصر الكائنة حوله.

وتختلف شدة التركيز كلما حركت المؤشر يمينًا ويسار، ويمكنك تحديد الدرجة التي تريد بتقديرك العينيّ.

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ويتم استخدام وضبط هذه الأداة غالبًا في الأحوال التالية:

عند تصوير البورتريه: وهذا كي يتم التركيز على وجه الشخص الذي تقوم بتصويره – وتحديدًا عيناه –

عند تصوير الأجسام الصغيرة: وهذا يسمى بتصوير الـ micro، حيث يتم استخدام عدسة الـ micro الموجودة بكاميرا هاتفك

إذا كان الجسم الذي تقوم بتصويره يتحرك بسرعة: يفضل أن تترك هذه الأداة على الوضع التلقائي AF.

يفضل أن تترك هذه الأداة على الوضع التلقائي AF. أما إذا كان جسم ثابت أو يتحرك ببطء: فيستحسن أن تستخدم الوضع اليدويّ manual.

أداة الـ Ev (Exposure value):

هي المتحكمة في شدة الضوء الداخل لعدسة كاميرا الهاتف، أي الضوء الذي تتعرض له العدسة.

حيث هناك تعريض ضوئي عال

تعريض ضوئي متوازن (طبيعي)

تعريض ضوئي منخفض

حيث تعتبر هذه الأداة أداة مساعدة لأداة الـISO، ولكن كنيصحة..يستحسن أن تترك هذه الأداة وشأنها، ستقوم الأيزو بضبط الوضع كليًا بخصوص كمية الضوء الداخل لعدسة كاميرا الهاتف.

والـ أي في تعتبر أداة من أدوات التحرير في برامج تحرير الصور، فيمكنك ضبطها حينئذٍ إذا كان هناك داعٍ لزيادة تعريض الضوء أو نقصانه، وتكون إما بمسمى exposure أو brightness.