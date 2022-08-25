شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: آبل تعقد مؤتمرها السنوى للأجهزة فى 7سبتمبر.. وهذه أبرز توقعات الهواتف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة آبل عن عقد مؤتمرها السنوي للأجهزة فى 7 من سبتمبر المقبل، حيث من المتوقع أن تكشف الشركة عن 4 طرز جديدة من هواتف آيفون، حيث اقترحت معظم التقارير أن تشكيلة آيفون 2022 ستتألف من 6.1 بوصة آيفون 14 و6.7 بوصة آيفون 14 ماكس و6.1 بوصة آيفون 14 Pro و 6.7 بوصة آيفون 14 برو ماكس.

فيما نقلت تقارير أخرى أن شركة آبل لن تقدم طرازًا "صغيرًا" جديدًا هذا العام بسبب ضعف مبيعات آيفون 12 ميني وآيفون 13 مينى.

وبحسب ما ورد تتضمن التحسينات على طرازات آيفون 14 القياسية، إضافة المزيد من ذاكرة الوصول العشوائي والبطاريات التي تدوم طويلاً وكاميرا سيلفي أفضل مع ضبط تلقائي للصورة.

وفي الوقت نفسه من المتوقع أن تتميز طرازات برو، بتصميم جديد يتنازل عن الشق المميز لشاشة آبل للحصول على فتحة للكاميرا الأمامية ذات الثقب على غرار سامسونج.

وبالإضافة إلى ذلك يقال إن متغيرات Pro ستحتوي على كاميرا رئيسية جديدة بدقة 48 ميجابكسل وإطار عرض أرق. ومن المتوقع أيضًا أن تكون الموديلات الوحيدة التي يتم شحنها مع شريحة آبل من الجيل التالي A16 وفقا لما نقله موقع Engadget.

وإلى جانب طرازات آيفون الجديدة، من المرجح أيضًا أن تقوم آبل بتحديث مجموعة الأجهزة القابلة للارتداء بالكامل.

وفقًا للتقارير الواردة من بلومبرج، ستتضمن آبل ووتش Series 8 طرازًا جديدًا "Pro" والذي سيحتوي على شاشة أكبر من أشقائها وعلبة من التيتانيوم أكثر متانة.

ومن المتوقع أيضًا أن تشتمل على بطارية أكبر يمكن أن تسمح للجهاز القابل للارتداء بالعمل لعدة أيام باستخدام شاحن واحد.

كذلك قد تشتمل مجموعة Series 8 بأكملها على مستشعر درجة حرارة الجسم الجديد الذي يمكنه إخطارك عند إصابتك بالحمى. ربما تكون مجموعة جديدة من AirPods Pro رهانًا آمنًا نظرًا لأن الأجهزة الحالية عمرها ثلاث سنوات تقريبًا.

ومن غير المتوقع أن تعلن شركة آبل عن أجهزة كمبيوتر Mac في 7 سبتمبر. كما حدث مؤخرًا من المحتمل أن تعقد الشركة حدثًا ثانيًا في وقت لاحق من هذا العام.