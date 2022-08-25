شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أمازون تخطط لإيقاف خدمة الرعاية الصحية عن بعد لموظفيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تخطط شركة أمازون لإيقاف خدمة الرعاية الصحية عن بعد الخاصة بها بحلول نهاية العام ، حسب صحيفة واشنطن بوست، وأبلغت الموظفين بالقرار خلال اجتماع يوم الأربعاء الماضي ومن المتوقع أن "العشرات" من الموظفين سيفقدون وظائفهم نتيجة لهذا القرار.

قال "نيل ليندساي"، نائب الرئيس الأول لشؤون الصحة في أمازون، للموظفين في مذكرة: "لم يُتخذ هذا القرار باستخفاف ولم يتضح إلا بعد عدة أشهر من الدراسة المتأنية"، وأوضح: "على الرغم من أن الأعضاء المسجلين لدينا أحبوا العديد من جوانب Amazon Care إلا أنه ليس عرضًا كاملًا بما يكفي لعملاء المؤسسات الكبيرة الذين كنا نستهدفهم، ولن يعملوا على المدى الطويل"، وفقاً لمنصة "engadget".

يعد قرار أمازون بإغلاق خدمة الرعاية الصحية، مفاجئًا نظرًا لأن الشركة أعلنت العام الماضي عن توسيع نطاق توفرها لمزيد من العمال والشركات في جميع أنحاء الولايات المتحدة، كما سلط أيضاً الرئيس التنفيذي لشركة أمازون "آدم جاسي" الضوء على أمازون كير في رسالته لعام 2021 إلى المساهمين، مشيرًا إلى المنصة كمثال على "نوع الابتكار التكراري" الذي كان يقود الفصل التالي من الشركة، منذ فترة أبرمت الشركة صفقة لشراء شركة الرعاية الصحية "One Medical" مقابل 3.9 مليار دولار.