طريقة معرفة تاريخ فتح جهاز الايفون الخاص بك

معرفة تاريخ فتح جهاز الايفون أمر مهم جدًا خاصة عندما تقوم بشراء جهاز ايفون مستعمل، بسبب العديد من الأمور التي تترتب على هذا الأمر، ضمان الهاتف وامكانية شراء ضمان اضافي مع صحة البطارية وعمر استعمال الهاتف، هناك العديد من الأمور التي تتوقف على تاريخ استعمال الجهاز لأول مرة، لذلك من الأفضل لك ان تعرف متى تم فتح وتشغيل الجهاز لأول مرة، حتى وان كنت تبيع جهازك مستعملًا يجب عليك ان تحدد هذه النقاط لكي لا تبيع الهاتف بظلم لمن سيشتريه وتضبط سعر الهاتف بما يناسب سعره الحقيقي، كيف تعرف ذلك؟ هذا ما سنعرفه في هذا المقال

معرفة تاريخ فتح جهاز الايفون

اولًا ستحتاج الى الـIMEI الخاص بك من خلال كتابة كود *#06# (نجمة شباك صفر ستة شباك) على الأيفون وسيظهر لك الـIMEI

قم بكتابة الـimei في المكان المخصص له

من الشاشة اختر اختيار Apple Warranty basic info واجعل الموقع يفحص ضمان الهاتف

سيظهر لك تاريخ شراء وتفعيل الأيفون بجانب بند Purchase Date