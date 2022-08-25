عائلة iPhone 14 قادمة يوم 7 سبتمبر المقبل مع ايباد جديد وساعة جديدة

عائلة iPhone 14 ستصدر بشكل رسمي في مؤتمر Apple القادم يوم السابع من سبتمبر المقبل، هواتف ايفون دائمًا ما تكون من أهم الهواتف في كل عام، والآن موعد الجيل الرابع عشر من هذه الهواتف، هناك الكثير من التسريبات التي كانت تحيط الهواتف الجديدة، ونحن نقترب من التأكد من كل التسريبات سنتحدث في هذا الخبر سريعًا عن ما نعرفه عن هواتف ايفون القادمة، عن الأخبار التي تقول بأن هناك تحديث لصف الأيباد، وعن ساعة جديدة من Apple، لنأخذ جولة في هذه الأجهزة.

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iPhone 14 قادم يوم 7 سبتمبر

مؤتمر ابل السنوي للإعلان عن الهواتف الذكية تقرر ان يكون يوم السابع من سبتمبر المقبل الساعة السابعة مساءًا بتوقيت مصر، المؤتمر وان صحت الأخبار المتداولة سيكون مؤتمرًا غنيًا وثقيلًا مليئًا بالأجهزة المختلفة والمتنوعة، لدينا 4 أجهزة ايفون كما حدث في العامين الماضيين، لكن هناك أخبار أخرى عن اطلاق أجهزة iPad جديدة، النسخة العادية من iPad لازالت تحمل نفس تصميم الأجهزة القديم بشاشة كبيرة وبحواف كبيرة مع وجود زر الشاشة الرئيسية الذي يحتوي على مستشعر البصمة Touch ID الخاص بأبل، يُتوقع ان تحمل تصميمًا جديدًا هذا العام، وهناك ساعة Apple Watch 8 التي يمكن ان يصدر منها نسخة Pro جديدة، واخيرًا المؤتمر يُقال بأنه سيكون بحضور جماهيري لأول مرة منذ فترة طويلة، منذ بداية جائحة كورونا لم نشاهد أي مؤتمر بحضور جماهيري فأتمنى ان يكون هذا الحضور جيدًا هذا العام

عائلة iPhone 14

هذا العام 4 هواتف ستصدر لكن على عكس العامين الماضيين لا وجود لهاتف mini، الهواتف المتوقعة ستكون ما بين نسختين نسخة عادية ونسخة Pro، كل نسخة ستصدر بحجمين حجم طبيعي وحجم Max، الغريب في مواصفات هذه الهواتف ان التسريبات تشير الى ان النسخ العادية لن تحمل فروقًا كبيرة مع iPhone 13 حتى نفس المعالج، قد تستعمل Apple نفس المعالج في الهواتف مما قد يكون أمرًا غريبًا، النسخ الـPro ستحمل كاميرات محسنة وتركيب كاميرات جديد، بدلًا من ان تغييرات Apple في الكاميرات ليست كبيرة منذ فترة طويلة، فلننتظر ونرى ما ستقوم به Apple، ولندعي بأن يحمل الهاتف مدخل USB Type-C لأننا سأمنا من مدخل Lightning القديم.

iPad جديد

من الأمور التي نريدها في المؤتمر هذا العام هو جهاز iPad جديد بتصميم جديد بدلًا من التصميم القديم الذي لم تغيره Apple منذ فترة طويلة، التصميم الجديد سيحمل نفس لمحات تصميم iPad Air الأخيرة و iPad Pro وiPad Mini الأخيرة، بحواف اصغر متناسقة نوعًا ما قليلًا مع لمسة زر الشاشة الرئيسية كالمعتاد، لا نعلم ما ان كانت ستلغى Apple الجيل الأول من قلم Apple Pencil بالتصميم الجديد ام لا، في الأغلب وبنسبة كبيرة جدًا سيحمل هذا الأيباد مدخل USB Type-C ليعلن عن نهاية الـApple Pencil الجيل الأول وتصميمه العجيب، وهذا أيضًا سيعلن عن نهاية جيل كبير من الإكسسوارات الخاصة بالأيباد والتي صُممت على التصميم القديم له.

Apple Watch Series 8 Pro

كل عام نجد ساعة جديدة لـApple بمواصفات تتطور كل عام وتتحدث كل عام، هذا العام قد نرى ساعتين من Apple، ساعة بنسخة عادية بها كل مميزات الجيل القادم مع ميزات إضافية، وساعة Pro تحمل مميزات غير متوقعة في أي ساعة ذكية أخرى، هل نرى جهاز قياس ضغط دم في ساعة Apple مثلًا؟ الساعة الجديدة لا نعلم عنها شيئًا غير انها ستحمل تغييرات كثيرة عن النسخة العادية وقد لا نراها في الأساس، فلننتظر ونرى، بالطبع سنغطي كل أجزاء المؤتمر وسننقل لكم كل أخبار المؤتمر اولًا بأول بكل التفاصيل التي نحتاجها عن الأجهزة الجديدة ومواصفاتها وغيرها.

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