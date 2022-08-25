شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيسبوك يصلح خطأ تسبب فى منشورات عشوائية للمشاهير فى خلاصات آلاف المستخدمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدا فيسبوك مختلفًا لما لا يقل عن بضعة آلاف من المستخدمين عندما قاموا بتسجيل الدخول في وقت سابق اليوم، بدلاً من رؤية منشورات أصدقائهم ومن المجموعات التي يتواجدون فيها، رأوا خلاصاتهم مزعجة بمشاركات أشخاص عشوائية على صفحات المشاهير.

كما ذكرت مؤسسة سكاي نيوز الإخبارية في المملكة المتحدة، نشر المستخدمون حول مشكلتهم على الشبكات الاجتماعية الأخرى مثل تويتر، مما يعرض حالة موجز الأخبار الخاص بهم مع لقطات الشاشة.

على ما يبدو كان كل من يتابع صفحة مشاهير معينة - على سبيل المثال، The Rock's - يحصل على كل ما ينشره الآخرون عليها في جداولهم الزمنية، نظرًا لأن المستخدمين يميلون إلى متابعة العديد من المشاهير، فقد تم انسداد خلاصاتهم بمشاركات من الغرباء على موقع الويب، وبحسب ما ورد استغل البعض الفرصة للترويج لأعمالهم أو للبحث عن وظائف وفقا لما نقله موقع Engadget.

وعلى الرغم من عدم وجود إحصائيات رسمية حول النسبة المئوية للمستخدمين المتأثرين ، فقد أبلغ أكثر من 2600 شخص عن المشكلة إلى DownDetector خلال الساعات القليلة الماضية.

جاء أكثر من 80% من التقارير من أشخاص يستخدمون إصدار سطح المكتب من الشبكة الاجتماعية، بينما أبلغ الباقي عن مشكلات في التطبيق.

وتقول سكاي نيوز أيضًا أنه تم الإبلاغ عن انقطاع الخدمة ليس فقط في المملكة المتحدة، ولكن أيضًا في الولايات المتحدة وإسبانيا وكندا والمكسيك وإيطاليا وفرنسا وبولندا وأستراليا.

وأخبر فيسبوك المؤسسة الإخبارية أنه على دراية بالمشكلة ، لكنه لم يوضح الخطأ الذي حدث.

في بيان أحدث تم تقديمه إلى Metro UK ، قال متحدث باسم ميتا إن المشكلة نتجت عن "تغيير التكوين" في وقت سابق اليوم، وأضافوا: "تم حل المشكلة بأسرع وقت ممكن لكل من تأثر ونعتذر عن أي إزعاج".