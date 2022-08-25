شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "يوتيوب" يحجب الحساب الرسمى لشركة "كاماز" الروسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام موقع "يوتيوب" التابع لشركة "جوجل" الأمريكية بحجب الحساب الرسمي لشركة "كاماز" الروسية المصنعة للسيارات وفقا لما نقلته RT.

وجاء ذلك على قناة "تليجرام" الرسمية التابعة لـ"كاماز".

وقالت القناة:" الحجب مدى الحياة، وسببه تطبيق العقوبات ضد الشركة الروسية"، وجاء في رسالة بعثت بها شركة "جوجل" إلى "كاماز" بشأن حجب حسابها":" تم حجب حسابكم، وليست لديكم إمكانية لاستعادته، وذلك بموجب قواعدنا التي تُطبّق في حال فرض قيود على التصدير واستخدام العقوبات".

يذكر أن هيئة "روس بوتريب نادزور" (الرقابة الروسية على حقوق المستهلكين) كانت قد أفادت في وقت سابق بأن موقع "يوتيوب" للفيديوهات يشارك بنشاط منذ فبراير عام 2022 في الحملة الإعلامية الرامية إلى زعزعة الاستقرار في الدولة الروسية وتشويه سمعة القوات المسلحة الروسية، والموجهة كذلك ضد المواطنين الروس.

ومنذ عام 2020، تم كشف حوالي 70 حالة لتقييد الوصول إلى الحسابات والمدوّنات الروسية المنشورة على قنوات "يوتيوب".