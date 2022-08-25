كيفية تغيير البلد في الاب ستور على الايفون

الاب ستور متجر تطبيقات Apple الرسمي وجزء لا يتجزأ من تجربة هواتف ايفون نهائيًا، عندما تشتري أي منتج من منتجات Apple فإن الشركة تطلب منك تسجيل حساب Apple ID جديد لتستطيع استعمال خدماتها المختلفة، وعندما تقوم بالتسجيل فإنه يسألك عن الدولة التي تسكن بها، حتى يعرضلك الاب ستور ما يناسب دولتك من محتوى وتطبيقات وغيرها من الأمور، لكن ان سافرت دولة أخرى فستحتاج الى تغيير الدولة المُسجلة على حسابك، غير ان التطبيق يُقيد على حسب الدولة المختارة بمعنى ان المدفوعات واسعار التطبيقات والعروض ستكون هي العروض والأسعار الخاصة بهذه الدولة فقط، ان كان هناك تطبيق بـ5 جنيهات مصرية او بدولار أمريكي وانت حسابك مقيد بالولايات المتحدة الأمريكية فستحاسب على التطبيق بسعر دولار أمريكي أي ما يعادل 19 جنيهًا وانا اكتب هذا المقال، تعالى نتحدث عن كيفية تغيير الدولة الخاصة بحساب Apple الخاص بك.

تغيير البلد في الاب ستور

في نظام Android من احل تغيير موقعك ستحتاج ان تستعمل VPN من أجل تزييف موقعك حتى يقوم متجر Google Play بقراءة أنك في مكان آخر ويُسجلك على الدولة الجديدة، هذا غير موجود في Apple، الدولة التي يستعملها الاب ستور هي الدولة المُسجلة على حسابك، فبمجرد ان تقوم بتغيير الدولة الخاصة بحسابك سيتغير متجر التطبيقات ليناسب هذه الدولة بشكل تلقائي، لكن لا تظن ان الأمر بهذه السهولة، هناك شروط يجب تحقيقها، وهي ليست شروطًا سهلة نهائيًا، تعالى نتحدث عن الشروط قبل ان نتحدث عن الخطوات.

شروط تغيير البلد على حساب Apple

الغاء أي اشتراكات نشطة : في حالة اشتراكك في أي من خدمات Apple المدفوعة مثل Apple One وApple Music فيجب عليك الغاء كل العضويات والاشتراكات المرتبطة بحساب Apple الخاص بك، وانتظر حتى نهاية الاشتراك لتستطيع تغيير البلد.

: في حالة اشتراكك في أي من خدمات Apple المدفوعة مثل Apple One وApple Music فيجب عليك الغاء كل العضويات والاشتراكات المرتبطة بحساب Apple الخاص بك، وانتظر حتى نهاية الاشتراك لتستطيع تغيير البلد. عدم وجود عضويات في التطبيقات او طلبات مسبقة : اذا كنت قد اشتركت في أي التطبيقات باستعمال الاب ستور مثل Truecaller او قمت بشراء او استئجار أفلام او تذاكر موسمية عن طريق حساب Apple فيجب ان تنتظر حتى يكتمل كل هذا، ويجب عليك أيضًا الإنتظار حتى يتم استرداد اي مبالغ معلقة من رصيد المتجر هذا ان وجدت.

: اذا كنت قد اشتركت في أي التطبيقات باستعمال الاب ستور مثل Truecaller او قمت بشراء او استئجار أفلام او تذاكر موسمية عن طريق حساب Apple فيجب ان تنتظر حتى يكتمل كل هذا، ويجب عليك أيضًا الإنتظار حتى يتم استرداد اي مبالغ معلقة من رصيد المتجر هذا ان وجدت. يجب تصفير الحساب: في حالة ان لديك أي رصيد على حسابك الخاص فيجب تصفير هذا الرصيد، تستطيع معرفة ما ان كان هناك رصيد على حسب Apple عن طريق فتح المتجر والضغط على صورتك الشخصية، ستظهر لك قيمة الرصيد ان كان هناك رصيد ما، فإن كان هناك رصيد ما فقم بشراء أي تطبيقات به، وان كان قليلًا لا تستطيع القيام بأي شيء به قم بمحادثة Apple للتخلي عن هذا الرصيد.

خطوات تغيير البلد في الاب ستور

افتح المتجر

اضغط على ايقونة الـProfile الخاصة بك أعلى الشاشة

اضغط على اسم حساب Apple ID الخاص بك

أكد هويتك من خلال Face ID او Touch ID الخاص بك

اختر البلد/المنطقة او Country/Region

اذا كان حسابك مستوفيًا للشروط بالأعلى سيظهر أمامك زر تغيير البلد/المنطقة ان لم يظهر الزر راجع الشروط بالأعلى اضغط عليه ان كان متوفرًا

اختر البلد او المنطقة الجديدة

ستظهر لك اتفاقية الترخيص الجديدة التي يتعين عليك الموافقة عليها