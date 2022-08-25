شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ناسا تخطط لدراسة كوكب أورانوس لهذه الأسباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ستكون رحلة أورانوس مشروع علوم الكواكب الرئيسي لناسا في العقد المقبل، حيث أعلنت الدكتور لوري جليز، مدير قسم علوم الكواكب في وكالة ناسا، عن جدول زمني تقريبي للغاية لمهمة أورانوس المحتملة.

ووفقا لما ذكره موقع "Space"، قالت الباحثة، "نحن نعمل على بدء بعض الدراسات لمهمة مسبار أورانوس المداري في موعد أقصاه العام المالي 2024، حيث سنستكشف مجموعة من خيارات التعقيد والتكلفة كجزء من تلك الدراسات"، مضيفة لاحقًا أن الدراسات يمكن حتى أن تبدأ في وقت مبكر من السنة المالية 2023".

ولا تزور ناسا الكوكب بخلاف رحلة طيران قصيرة قامت بها مركبة الفضاء فوييجر 2 التابعة لناسا في عام 1986.

كما أن مهمة أورانوس (UOP) ستشهد مركبة فضائية تقضي عدة سنوات في الدوران حول العملاق الجليدي، مع قيام مسبار محتمل بالغطس عبر الغلاف الجوي لأورانوس.

وأكدت ممثلة ناسا "لن يعزز هذا البحث معرفتنا بالكوكب نفسه فحسب، بل يمكن أن يمنحنا أيضًا نظرة ثاقبة لتطور أنظمة الجليد العملاقة، الموجودة في جميع أنحاء مجرتنا".

تتطلب مثل هذه المهام الرئيسية الكثير من البحث والتخطيط، وسيكون الانطلاق في السنة المالية 2024 ببساطة المراحل الأولى من البحث لمعرفة الشكل المحتمل للبعثة.