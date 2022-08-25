شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إعلانات البريد العشوائى تعرض جوجل للغرامة.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواجه جوجل دعوى من منظمة نمساوية غير ربحية "NOYB" بشأن ادعاءات أنها قد انتهك أمر محكمة فى الاتحاد الأوروبى، وذلك فى شكوى مقدمة إلى اللجنة الوطنية للمعلوماتية والحريات بهيئة حماية البيانات الفرنسية "CNIL"، وزعمت المجموعة أن جوجل أرسلت رسائل بريد إلكترونى إعلانية مباشرة إلى صندوق الوارد الخاص بالمستخدمين دون موافقتهم، وفقاً لصحيفة Gadgets 360 .

وقدمت "NOYB" لحماية الخصوصية شكوى إلى هيئة مراقبة البيانات الفرنسية CNIL ، أن جوجل "تجاهلت مرارًا وتكرارًا" حكمًا صادرًا عن محكمة العدل الأوروبية CJEU بشأن رسائل البريد الإلكترونى التسويقية المباشرة، وإرسال رسائل بريد إلكتروني إعلانية غير مرغوب فيها بدون السعي للحصول على موافقة مستخدميها.

وأضافتNOYB أن خدمة البريد الإلكتروني المجانية للشركة نجحت في تصفية رسائل البريد العشوائي الخارجية ولكنها ترسل رسائل غير مرغوب فيها في شكل إعلانات دون موافقة، كما لو كان المستخدم قد اشترك في رسائل البريد الإلكتروني .

استندت المجموعة لقرار عام 2021 الصادر عن CJUE والذى ينص على أن أى إعلان فى صندوق الوارد للمستخدم يخضع لقاعدة الموافقة، وفى حالة عرض جوجل الإعلانات في صناديق البريد الوارد الخاصة بالمستخدمين والتي يُشار إليها بكلمة "Ad" قد تواجه الشركة غرامة من CNIL دون الحاجة إلى تعاون هيئة الرقابة مع هيئات حماية البيانات الأخرى "DPAs" في أوروبا، حيث تستند الشكوى إلى توجيه الخصوصية الإلكترونية وليس على اللائحة العامة لحماية البيانات .

وهذه ليست الشكوى الأولى ضد جوجل المقدمة من NOYB إلى CNIL فسبقها شكوى في أول ديسمبر2021، وحينها فرضت CNIL غرامة قدرها 50 مليون يورو على جوجل، بناءً على شكوى مقدمة من NOYB و La Quadrature du Net LQDN ، وهي مجموعة مناصرة أخرى مقرها في فرنسا، بشأن إشعار الخصوصية الغامض وغير الواضح لملفات تعريف الارتباط، حيث فرضت CNIL غرامة قدرها 150 مليون يورو على جوجل بسبب انتهاكات ملفات تعريف الارتباط.