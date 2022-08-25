شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ميتا تطرح نظام تسجيل الدخول الجديد لمالكى Quest والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت شركة ميتا، الشركة الأم لـ فيس بوك، في طرح نظام تسجيل الدخول الجديد لمالكي Quest، وقالت الشركة "سيتم طرح التحديث عالميًا على أساس تدريجي، لذلك إذا لم يكن لديك خيار إنشاء حساب ميتا وملف تعريف Meta Horizon على الفور فستتلقى التحديث قريبًا".

وإذا كانت سماعة الرأس الخاصة بك مرتبطة حاليًا بحساب Oculus فستحتاج إلى التسجيل للحصول على حساب ميتا لمواصلة استخدام جهازك بعد 1 يناير 2023.

وأعلنت الشركة عن النظام الجديد الشهر الماضي في عكس قرارها المثير للجدل بطلب تسجيل الدخول إلى فيس بوك لاستخدام سماعات Oculus.

وبينما لم تعد بحاجة إلى حساب فيس بوك أو إنستجرام، لا يزال بإمكانك استخدام هذه الخدمات لإنشاء حساب ميتا وفقا لما نقله موقع Engadget.

على العكس من ذلك إذا كنت قد قمت بالفعل بربط جهازك بـ فيسبوك، فيمكنك إزالة ملف التعريف الخاص بك من حساب ميتا الجديد الخاص بك واستخدام بريد إلكتروني بدلاً من ذلك.

بمجرد أن يكون لديك واحد ستحتاج إلى إنشاء ملف تعريف Meta Horizon، مكتمل باسم مستخدم فريد، لاستخدامه في رؤية الشركة للميتافيرس.