شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يوتيوب يطور ميزة تسمح للمشتركين ببث 4 تدفقات فى وقت واحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قد تصبح خدمة يوتيوب TV من جوجل قريبًا أكثر تشجيعًا على مشاهدة الألعاب الرياضية، وفقًا لـ Protocol، حيث تقوم الشركة بتطوير ميزة تسمى Mosaic Mode والتي من شأنها أن تسمح للمشتركين ببث ما يصل إلى أربعة موجزات مباشرة في وقت واحد.

وبحسب ما ورد ناقشت جوجل الميزة خلال حدث عقدته الشركة الشهر الماضي لشركاء التصنيع.

ويعد Mosaic Mode أحد التحديثات القليلة الجديدة التى تعمل عليها جوجل عبر محفظة يوتيوب.

وتشير تقارير البروتوكول إلى أنه يمكن لمالكى أجهزة التليفزيون الذكية توقع تجربة يوتيوب ميوزيك محسّنة فى الأشهر المقبلة، بالإضافة إلى تكامل صوتى أفضل من Nest، وإذا استخدمت تطبيق يوتيوب لأجهزة التليفزيون كملاذ من شورتس فلا تتوقع أن يستمر ذلك.

وبحسب ما ورد أخبرت شركة جوجل شركائها أنها تعمل على تقديم الدعم لتنسيق الفيديو لتطبيق يوتيوب سمارت TV.

ووفقا للتقرير فإن السماح للمشتركين بمشاهدة أربعة تدفقات في وقت واحد سيكون امتدادًا منطقيًا لشراكة جوجل الأخيرة مع NBA والاستثمارات الأخرى التي قامت بها الشركة لجعل يوتيوب TV أكثر جاذبية لقواطع الأسلاك.