شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تويتر يعدل إدارة المعلومات الخاطئة والمحتوى الضار بعد أزمته الأخيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يُجرى موقع تويتر تغييرا فى المؤسسة بعد أن اتهم رئيس الأمن السابق بيتر زاتكو الشركة بأنها تعانى من مشاكل أمنية وروبوتية، ووفقًا لرويترز، يدمج تويتر فريق الخبرة المسئول عن الحد من المعلومات الخاطئة، والمحتوى الضار على الموقع الإلكترونى، مع فريق الخدمة الخاص به، وذلك بجانب مراجعة الملفات الشخصية عند الإبلاغ عنها وحذف حسابات البريد العشوائى، وسيطلق على المجموعة المدمجة اسم المنتجات وخدمات السلامة (HPS).

ووفقا لموقع engadget ستقود المجموعة "إيلا إروين"، التى انضمت إلى الشركة فى يونيو، وعملت سابقًا فى أمازون وجوجل، كما أنها أرسلت مذكرة إلى الموظفين، تخبرهم فيها أن "HPS" يعطى الأولوية لمشاريعها، مضيفة "نحتاج إلى أن تركز الفرق على مشكلات محددة، والعمل معًا كفريق واحد".

وقال متحدث باسم تويتر إن التعديل يعكس التزام الشركة المستمر بترتيب الأولويات وتركيز فرقها على السعي لتحقيق أهدافها.

كما أوضح مصدر للمؤسسة الإخبارية أن الفرق التى تتعامل مع المحتوى الضار قد غادر منها عدد كبير من الموظفين مؤخرًا، ولكن قد يكون دمج هذين الفريقين هو أفضل طريقة لضمان شغل جميع الأدوار المهمة في المستقبل.