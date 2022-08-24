أفضل مواقع لتحميل أيقونات للكومبيوتر وكيفية تغييرها

يصاب الإنسان بالملل غالبًا وهذه من عادته، وقد يصيبك الملل من أيقونات ملفات الكومبيوتر خاصتك، فهل تسائلت ما إذا كان يمكنك تحميلها أم لا؟ بالتأكيد يمكنك؛ وهذا من خلال مواقع تحميل أيقونات للكومبيوتر، والتي سأوافيك بها في هذا المقال.. تابع لتتعرف على ما تريد.

أفضل مواقع تحميل أيقونات للكومبيوتر

IconsPedia.com

هو موقع هام وكبير وأحد افضل مواقع تحميل أيقونات للكومبيوتر، حيث يحتوي أولًا على آلاف من الأيقونات المتاحة بشكلٍ مجانيّ، والتي لن تجد صعوبة في تحميلها؛ فقط أَضغط على الأيقونة التي تودًّها وسيوافيك الموقع بخيارات التحميل، ويمكنك إيجادها على الواجهة الرئيسية، أو يمكنك النظر على يسار الواجهة لرؤية قائمة التصنيفات التي يوفرها الموقع، أو قائمة بأكثر الأيقونات للكومبيوتر التي يبحث عنها المستخدمون، ويمكنك الضغط على view all categories لرؤية كل التقسيمات التي يوفرها الموقع لتجد الكثير من الخيارات المتاحة، وإذا كنت تعرف ما تريد تحديدًا يمكنك البحث عن في مربع البحث الذي يوفره الموقع أعلى يسار الواجهة.

FreeIconsWeb.com

إذا وددت صناعة الأيقونة الخاصة بك بنفسك، فهذا هو الموقع المطلوب، فهو أحد أجمل مواقع تحميل أيقونات للكومبيوتر، التي تسهل عليك مهمة صناعتها بنفسك، فقط اضغط على Create amazing icons التي ستظهر لك على يسار الواجهة الرئيسية، ثم يدخلك على صفحة تصميم الأيقونات، والتي يظهر لك بها أشكال مبدئية بها العديد من الأيقونات للكومبيوتر، وقائمة بمسمى categories بها العديد من الأقسام المصنفة جيدًا، وهناك قائمة بعنوان shape editor يمكنك من خلالها تصميم الأيقونة للكومبيوتر من الألف للياء كيف شئت.

Icon Archive

هنا حيث يمكنك إيجاد الكثير من الأيقونات المتاحة للكومبيوتر، فهو أحد أفضل مواقع تحميل أيقونات للكومبيوتر، حيث تجد قائمة بأجدد الأيقونات، وذلك في الواجهة الرئيسية، وأعلى الواجهة تجد قائمة cartegories لتختار من خلالها القسم الذي تود الإختيار من أيقوناته، أو يمكنك اللجوء لمربع البحث إذا كان لديك شيء معين تبحث عنه، وعند إيجادك لأيقونة الكومبيوتر التي تريد، يمكنك الضغط عليها ومن ثم يأخذك لصفحة التحميل حيث يمكنك رؤية خيارات التحميل؛ من بينها اختر ico لتحميل الصورة كملف أيقونة كومبيوتر.

FindIcons

هو أحد أبسط وأفضل مواقع تحميل أيقونات للكومبيوتر، حيث في واجهته الرئيسية يمكنك إيجاد أشهر أيقونات للكومبيوتر في الموقع، والتي يمكنك الإستفادة بنسبة كبيرة من إحداها، وأسفلها يمكنك رؤية تقسيمات عديدة لأيقونات الكومبيوتر، حيث يمكنك الضغط على أيّ منها؛ ثم تصفح الأيقونات التي داخلها والضغط على الأيقونة التي تريد، ثم سيظهر لك صفحة التحميل والتي يظهر لك فيها خيارات التحميل..اختر منها download ico لتحميل الصورة كأيقونة.

Icon factory

ليس أفضل مواقع تحميل أيقونات للكومبيوتر، ولكن هنا حيث يمكنك رؤية أيقونات مختلفة قليلًا، ذات تصميم مختلف وطابع مختلف، لن يمكنك إيجاد الذي تريده غالبًا، ولكن يمكنك رؤية ما هو جديد، فقط قم بالضغط على الحزمة التي أعجبتك، ثم يمكنك تحميلها وبعد ذلك فك الضغط ليخرج لك ملف بأيقونات الحزمة كاملة.

Dry icons

أحد مواقع تحميل أيقونات للكومبيوتر، والذي يتسم بالبساطة ولكنه معقد قليلًا عندما يتعلق الأمر بتقسيمات الأيقونات، ففي الواجهة الرئيسية يمكنك رؤية الكثير من الحزم المعروضة سلفًا على الموقع، والتي يمكنك الإختيار من بينها وتحميل ما تريد، ثم فك ضغطه ثم اختر الأيقونة التي تريدها من الملف الذي سيخرج لك، ولكن إذا أردت إيجاد تقسيمات أكثر وأيقونات أكثر للكومبيوتر، أضغط على العلامة أعلى يمين الواجهة لتظهر لك قائمة/ اختر منها vector graphics ثم بأعلى الصفحة التي انتقلت إليها تقسيمات عديدة للأيقونات، ومنها free icon والتي يمكنك بداخلها إيجاد تقسيمات أخرى! فهناك العديد..ولكن معقد قليلًا إيجاده وهذا ما يعيب هذا الموقع.

icons8

لا يختلف كثيرًا عن مواقع تحميل أيقونات للكومبيوتر التي سبقته، ولكنه يتسم بالبساطة وكثيرة الخيارات، فيمكنك في الواجهة الرئيسية إيجاد العديد من حزم أيقونات للكومبيوتر، والتي يمكنك الإختيار منها ما تريد، وعند الضغط على أي حزمة ستظهر لك قائمة كبيرة على يسار الصفحة التالية بها العديد من التقسيمات التي يمكنك الإختيار من بينها، وهناك أيضًا مربع البحث الخاص بالموقع.. وأما عن تنزيل الأيقونات فعند اختيارك للأيقونة التي تريدها تظهر لك صفحة قائمة تحميل منبثقة تختار منها الصيغة التي تريد تحميل الصورة بها، وصيغة الأيقونة هي SVG.

online convert

وهو موقع يمكنك من خلاله تحويل الصور إلى أيقونات للكومبيوتر، وهو موقع فريد يقدم لك هذه الميزة بشكلٍ مجانيّ، فبعد اختيارك للصورة التي تريد تغييرها لأيقونة والضغط على start من واجهة الموقع، يبدأ بتحويلها وبعد ان تصبح جاهزة يقوم بتحميلها تلقائيًا أو تقوم بتحميلها بنفسك، ثم يمكنك وضعها كأيقونة على أي ملفٍ أردت.

كيفية تغيير أيقونات الكومبيوتر:

الطريقة الأولى:

اختيار الملف الذي تريد تحميل أيقونته/ الضغط على يمين الفأرة(كليك يمين).

اختيار properties

اختيار customize من أعلى يمين الواجهة/ ثم change icon

ثم اختيار browse / ثم اختيار الأيقونة من المكان الذي حفظتها فيه.

ثم النقر آخرًا على ok ليتغير رداء الملف خاصتك للأيقونة التي اخترتها.

الطريقة الثانية:

وهي خاصة بأيقونات سطح المكتب خاصة:

الضغط على يمين الفأرة (كليك يمين).

اختيار personalize

ثم من خلال الواجهة التي ستفتح اختر change desktop icons

ثم الضغط على الأيقونة التي تريد تحميلها/ ثم الضغط على change icon

ثم الضغط على browse/ واختيار الأيقونة الجديدة من على جهازك.