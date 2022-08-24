بعد ارتفاع أسعار الجديد.. 5 نصائح هامة عند شراء موبايل مستعمل

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

قدم اليوتيوبر، عبد الرحمن هواري، المتخصص في التقنية، 5 نصائح هامة في حالة شراء هاتف مستعمل، نظرا للارتفاء الكبير في أسعار الموبايلات الجديدة، بعد الأزمة الأوكرانية الروسية.

ويشهد سوق الموبايلات في مصر حاليا ارتفاعا غير مسبوق في أسعار أجهزة الهواتف وإكسسواراتها بنسبة تترواح من 40% إلى 60%، على خلفية الزيادات المتتالية في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه.

ونشر هواري، النصائح في مقطع فيديو، عبر حسابه بالفيس بوك، وجاءت كالتالي:

1- ابتعد عن أي موبايل يوجد به كسر أو خبطة في الشاسة لأن ذلك سيكلفك نصف ثمنه في حال تلفها فيما بعد.

2- تجنب شراء الهاتف الذي يوجد به خدوش على الكاميرا.

3- تأكد من عدوم وجود فراغ بين جوانب الهاتف لضمان عدم فتحه من قبل.

4- يفضل شراء الهاتف المستعمل مع علبته ويكون مدون عليها نفس الرقم التسلسلي الموجود على الموبايل.

5- تأكد من الحالة الجيدة لشكل الهاتف من الخارج وابتعد عن الموبايلات التي يوجد بها أي عيوب.