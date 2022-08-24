شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الروبوت البشرى الأكثر تقدمًا فى العالم يحصل على تحديث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكن رؤية الروبوت الشبيه بالبشر Ameca وهو يغمز، ويحرك شفتيه عبوسًا وابتسامة عريضة في المرآة بعد تلقيه تحديث لقدراته على تعابير الوجه، حيث حصل الروبوت على 12 مشغلًا جديدًا للوجه، وهو في الأساس مكون لجهاز يتحكم في الحركات، وأظهر الروبوت البشرى قدراته أمام مرآة في مقطع فيديو تم تحميله على يوتيوب.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإن Ameca، هو منتج لشركة Engineered Arts ومقرها المملكة المتحدة، ويوصف بأنه الروبوت الأكثر تقدمًا في العالم، وقد شوهد وهو يتفاعل مع البشر في العديد من المؤتمرات التقنية أيضًا.

كتبت Engineered Arts على موقعها على الإنترنت: "تم تصميم Ameca خصيصًا كمنصة للتطوير في تقنيات الروبوتات المستقبلية، وهو عبارة عن منصة روبوت بشري مثالية للتفاعل بين الإنسان والروبوت".

وأضافت الشركة، "نحن نركز على أن نقدم لك تقنيات مبتكرة موثوقة وقابلة للترقية وسهلة التطوير."

كما أثار أحدث تحديث لروبوت Ameca مجموعة من التعليقات من مستخدمي يوتيوب بما في ذلك العديد ممن قالوا إنه عمل "مذهل"، وبالمقارنة مع الروبوت صوفيا، فإنه يتقدم على صوفيا ويتطور بسرعة أكبر بعدة مرات.

وذكرت الشركة أنه يمكن اختبار أنظمة الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي وتطويرها على Ameca جنبًا إلى جنب مع نظام التشغيل الآلي الخاص بها.