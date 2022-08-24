شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الصين تنفذ ثالث عملية إطلاق فضائى خلال أقل من أسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفذت الصين صباح اليوم الأربعاء عملية إطلاق لقمر صناعي جديد، لتكون هذه العملية هي ثالث عملية إطلاق فضائي لها خلال أقل من أسبوع واحد، وجاء في تقرير صادر عن وكالة شينخوا الصينية "أطلقت بكين صباح الأربعاء 24 أغسطس الجاري صاروخا من نوع Long March-2D، حمل إلى مدارات الأرض قمر Beijing-3B الصيني الجديد، ووصل القمر إلى مداره المطلوب بنجاح".

ووفقا لما ذكره موقع "RT"، أشار التقرير إلى "أن الصاروخ أطلق من مركز Taiyuan الفضائي في مقاطعة سانشي شمالي الصين، تمام الساعة 11:01 بالتوقيت المحلي (06:01 بتوقيت موسكو)، وأن عملية الإطلاق هذه أصبحت العملية رقم 434 التي تستخدم فيها الصين صواريخ Long March في إرسال المركبات أو الأقمار إلى الفضاء".

وتبعا للوكالة فإن القمر الجديد سيستخدم بشكل أساسي لتوفير خدمات استشعار الأرض عن بعد، وفي مجالات مراقبة وإدارة الأراضي، ومراقبة المحاصيل الزراعية، ومراقبة الغطاء النباتي.

وتجدر الإشارة إلى أن الصين كانت قد أطلقت يوم السبت 20 أغسطس أيضا ثلاثة أقمار من نوع Yaogan-35 إلى مدارات الأرض، كما أطلقت في 22 أغسطس أيضا قمر huangxin-16 لصالح أكاديمية العلوم الصينية.