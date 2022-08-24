شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى إيه فقدان بلوتو وضعه الكوكبى ولماذا اختلف العلماء فى تصنيفه؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الاتحاد الفلكي الدولي (IAU) أن بلوتو لم يعد كوكبًا في 24 أغسطس 2006، حيث يُصنف بلوتو رسميًا الآن على أنه كوكب قزم إلى جانب أربعة كواكب قزمة أخرى مؤكدة في النظام الشمسي، وأثار هذا القرار غضبًا في جميع أنحاء العالم، ولا يزال الجدل قائمًا إلى حد كبير حتى اليوم.

وفقا لما ذكره موقع "Space" الأمريكي، ناقش علماء الفلك المؤيدون تغيير وضع بلوتو الكوكبى، لأن الكوكب بحكم التعريف يجب أن يكون مداره واضح حول الشمس، وفشل بلوتو والكواكب القزمة الأبعد في تلبية هذا المعيار.

وإذا احتفظ بلوتو بوضعه الكوكبي، فستحتاج تلك الكواكب القزمة أيضًا إلى تصنيف الكواكب.

وبينما يواصل علماء الفلك مناقشة هذا التعريف الجديد، اجتمع الجمهور معًا للدفاع عن كون بلوتو كوكب لأسباب أخرى، تتعلق بتحقيقه لمعيارين من بين ثلاث معايير تؤهله ليصبح كوكب.

جدير بالذكر أن يبلغ حجم بلوتو ثلثى حجم قمر الأرض، وتم اكتشافه لأول مرة عام 1930، وعقدت مسابقة لاختيار اسم الكوكب الجديد وقتها، وفازت بها فتاة تبلغ من العمر 11 عاما والتى اختارت اسم "بلوتو".