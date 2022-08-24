شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مشاركات عشوائية من متابعى صفحات المشاهير تظهر لمستخدمى فيس بوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبلغ المستخدمون أن لديهم مشكلات في صفحتهم الرئيسية علي فيس بوك في جميع أنحاء المملكة المتحدة، وبعض المشكلات في الاخبار التي تم تداولها صباح اليوم أثناء محاولتهم تصفح التطبيق.

أثناء مشاهدة منشورات منتظمة من الأصدقاء أو العائلات أو المجموعات التي يتابعونها، يتم عرض مشاركات عشوائية من حسابات مجهولة على صفحات المشاهير، وتشمل هذه التحديثات التي نشرها المستخدمون الآخرون على صفحات المشاهير الذين يتابعونهم.

نتيجة لذلك، أظهر تقرير لموقع"DownDetecto"، مشاكل بالتطبيق، ووفقًا للموقع، الذي يتتبع حالات انقطاع الصفحات الشائعة، فإن 43٪ من المستخدمين لديهم مشاكل مع التطبيق، و 40٪ لديهم مشاكل خاصة مع صفحاتهم الرئيسية علي الفيس بوك و16٪ أبلغوا عن مشاكل تؤثر على موقع الويب.

ولجأ العديد من مستخدمي فيس بوك إلى منافسه، تويتر، لمحاولة معرفة ما إذا كان هناك أشخاص آخرون يعانون من نفس المشكلة، ولم يصدر فيس بوك أي تعليقات رسمية حول المشكلة حتي الان.