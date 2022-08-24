تنتشر العديد من الساعات الذكية التي توفر للمستخدمين عدة ميزات ولكن تتصدر ساعة أبل الذكية قطاع الساعات الذكية لما توفره من جودة تصنيع إلى جانب تكاملها مع الأيفون وقدرتها على عرض الإشعارات ومشاركة النشاط ولكن يبقى عيب واحد يعاني منه معظم مستخدمي الساعات الذكية وهو عمر البطارية، وخلال المقال نستعرض أفضل 5 طرق لتحسين عمر بطارية ساعة أبل الذكية.

أفضل 5 طرق لتحسين عمر بطارية ساعة أبل الذكية

بشكل افتراضي يمكن أن تدوم ساعة أبل واتش يوم كامل ولكن مع الاستخدام الكثيف قد تضطر إلى شحن ساعة أبل الذكية بنهاية اليوم مما يعني أنه لا يمكنك ارتدائها لتتبع نومك، وفيما يلي مجموعة من النصائح التي قد تساعدك على تحسين عمر بطارية أبل الذكية.

تعطيل ميزة ALWAYS ON DISPLAY

توفر ساعات أبل الذكية الجيل الخامس ميزة Always On والتي تعرض لك الوقت ومعلومات أخرى ف واجهة الساعة دون الحاجة إلى النقر على ساعة أبل الذكية لرؤية تلك التفاصيل، وعلى الرغم أن تلك الميزة تبدو رائعة إلا أنها من أهم الأسباب التي تستنزف البطارية.

قد يبدو الضغط على زر Digital Crown في ساعة أبل واتش في كل مرة ترغب في التحقق من التاريخ والوقت أمرًا مملًا إلا أنه قد يؤدي إلى زيادة عمر البطارية، وإليك كيفية تعطيل ميزة Always On Display من خلال الخطوات التالية:

فتح تطبيق ساعة أبل الذكية من هاتف الأيفون والانتقال إلى خيارات الشاشة والسطوع.

النقر على قسم Always On.

تبديل الزر بجوار خيار Always On لتعطيله.

سيؤدي ذلك إلى إيقاف ميزة التشغيل الدائم للشاشة من على ساعة أبل واتش وبعد ذلك ستحتاج إلى النقر على الشاشة أو الضغط على Digital Crown لعرض شاشة الساعة.

إيقاف إيماءة رفع المعصم

توفر ساعة أبل إيماءة تُسمى “Wake on Wrist Raise” والتي تؤدي إلى تشغيل الشاشة عندما تقوم بتحريك يدك لا سيما عند تحريك معصمك مما يؤدي إلى تشغيل الشاشة وبقدر ما يبدو الأمر طبيعي إلا أن تلك الميزة تستنزف عمر البطارية.

ستظل مستشعرات الساعة نشطة دائمًا عندما تقوم بتحريك يدك مما يستهلك عمر البطارية بشكل يومي، وإليك كيفية إيقاف إيماءة تحريك المعصم:

فتح تطبيق الساعة من على الأيفون الخاص بك والانتقال إلى خيارات الشاشة والسطوع.

من القائمة الفرعية Wake يمكنك تبديل المفتاح بجوار خيار Wake on Wrist Raise لإيقاف إيماءة المعصم.

تقليل مدة تنبيه الشاشة

كلما طال بقاء شاشة الساعة نشط كلما زادت طاقة البطارية التي تستهلكها، لذ فمن الجيد تقليل مدة تنشيط الشاشة، وهو الوقت الذي تظل فيه شاشة ساعتك قيد التشغيل بمجرد إيقاظ الشاشة وإليك كيفية التحكم في وقت تنبيه الشاشة:

فتح تطبيق الساعة من على جهاز الأيفون والانتقال إلى الشاشة والسطوع.

من قائمة Wake النقر على خيار مدة الإيقاظ Wake Duration.

تحديد الخيار الأول وهو بقاء الشاشة نشطة لمدة 15 ثانية.

إيقاف تشغيل الاتصال الخلوي في حالة عدم الاستخدام

تأتي ساعة أبل الذكية بنوعين من الاتصال، الأول GPS فقط والثاني GPS و الاتصال الخلوي والذي يدعم بقاء الساعة متصلة بالبيانات الخلوية حتى إن كانت بعيدة عن هاتفك وعلى الرغم من أنه أمر مفيد إلا أنه يستنزف البطارية بشكل كبير لاسيما عندما تسافر لمسافات طويلة، لذا فمن الجيد إيقاف الاتصال الخلوي عندما لا تحتاج إليه وإعادة تشغيله في وقت لاحق، وإليك الخطوات:

السحب لأعلى من أسفل واجهة الساعة للوصول إلى مركز التحكم.

البحث عن تبديل البيانات الخلوية والضغط عليه لإيقاف تشغيله.

استخدام خلفية مظلمة للساعة

توفر ساعة أبل واتش إمكانية تخصيص واجهة الساعة ويمكنك الاختيار بين عدد كبير من التصميمات إلى جانب التحكم في العناصر التي تظهر على واجهة الشاشة مثل النشاط، الطقس، ومعدل ضربات القلب وما إلى ذلك.

وتلك العناصر تستهلك البطارية حيث يتم تحديثها بشكل مستمر لجلب البيانات الحديثة، فإذا أردت التقليل من استنزاف البطارية فعليك تقليل العناصر التي تظهر على واجهة الشاشة، ولكون شاشة الساعة من الأمولد فإن اختيار خلفية سوداء يستهلك بطارية أقل على المدى الطويل.

على الرغم من الميزات المختلفة التي توفرها ساعة أبل واتش لمستخدميها إلا أن استنزاف البطارية لا يزال يؤرق العديد، نأمل أن تكون النصائح السابق ذكرها قادرة على الحفاظ على بطارية الساعة لتدوم لفترة أطول.

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