شركة Nothing تكشف ان تحديث Android 13 سيتأخر لهاتفها الأول

شركة Nothing هي شركة هواتف ذكية جديدة أنشأها Carl Pei مؤسس OnePlus السابق لتقديم نفس الرؤوية التي كان يطمح لشركة ون بلس ان تقوم بها، من النقاط المهمة التي تعتمدها الشركة انها ستصدر هواتف تعطيك تجربة مميزة بشكل كبير، بالفعل تم اصدار Nothing Phone 1 بتصميم شفاف ومواصفات متوسطة قليلًا، لا تظن اني اعيب في الهاتف في شيء هو هاتف جيد ومميز وأول مرة نجد هاتفًا بهذا الشكل، لكن بأول خطوة غريبة فالشركة يبدو انها لم تضع تحديثات النظام الرئيسية ضمن اولوية التجربة، حيث انها وعدت بـ3 أعوام من التحديثات الرئيسية لهذا الهاتف لكن لا تهتم بأن تصدر التحديث بسرعة للمستخدمين، هذا ما سنتحدث عنه في هذا الخبر، سيتأخر تحديث Android 13 لهاتف Nothing Phone 1

تأخير تحديث اندرويد 13 لهاتف Nothing Phone 1

سأل أحد المتابعين على تويتر Carl Pei مؤسس ومالك الشركة حول تحديث أندرويد 13، وجاء رد كارل بشكل غريب جدًا، قال بأن المنتج بشكل عام (الهاتف) هو أكثر من كونه مواصفات ومميزات وارقام للنسخة، الرد غريب جدًا كان من الممكن ان يقول انهم يعملون على تحديث اندرويد 13 بالفعل وان التحديث قيد العمل عليه لكن الرد المبهم غريب، الكثير من الناس استنتجوا أن بهذا الشكل لن يحصل الهاتف على التحديث او ان الشركة لا تنوي تحديث هاتفها في وقت قريب.

تغريدة Carl Pei

ذهب موقع Android Authority الى الشركة وسألوهم عن التحديث وقد أكدت الشركة انها بالفعل تعمل على تحديث الهاتف الى اندرويد 13، لكن التحديث سيتأخر فترة من الوقت ولن يصل الا في النص الأول من عام 2023، وهو أمر غريب نظرًا انه هاتف واحد فقط الذي سيتم تحديثه ولن يتم تحديث أكثر من هاتف فلا هاتف غيره وفي نفس الوقت لا توجد إضافات معقدة تستدعي هذا التأخير، النظام نفسه لا يحمل أي تعديلات في واجهة Android الخام، لكن ما أثار العجب أكثر هو رد كارل باي المُبهم في البداية، على العموم لملاك الهاتف فالتحديث سيصلكم في النصف الأول من عام 2023 فانتظروا لهذا الوقت.

