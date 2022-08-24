شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الصين تطلق أقمارا جديدة لاستشعار الأرض عن بعد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الصين عن نجاحها بإطلاق مجموعة جديدة من الأقمار الصناعية لاستشعار الأرض عن بعد وفقا لما نقلته RT.

وقال بيان صادر عن مؤسسة علوم وتكنولوجيا الفضاء الصينية "نجحنا بإطلاق ثلاثة أقمار من نوع Yaogan-35 إلى مدارات الأرض، الأقمار جميعها وصلت إلى مداراتها الفضائية المطلوبة".

وأضاف البيان "الأقمار أرسلت إلى مدارات الأرض على متن صاروخ صيني من نوع Long March-2D، الصاروخ أطلق يوم السبت 20 أغسطس الجاري من مطار Xichang الفضائي الواقع جنوب غرب مقاطعة سيتشوان، تمام الساعة 01:37 بالتوقيت المحلي (يوم الجمعة 19 أغسطس، تمام الساعة 20:37 بتوقيت موسكو)".

وأشارت المؤسسة إلى أن الأقمار الثلاثة ستنضم إلى منظومة الأقمار الصناعية الصينية في الفضاء، وهي مخصصة للتجارب العلمية، ودراسة وتقييم الإنتاج الزراعي، كما ستساهم بياناتها في الوقاية من العواقب التي قد تنتج عن الكوارث الطبيعية.

وكانت بكين قد أعلنت سابقا عن إطلاق 3 مجموعات من أقمار Yaogan-35 إلى مدارات الأرض، منها مجموعة أطلقت في يونيو الماضي، ومجموعة أطلقت في نوفمبر 2021.

وتعمل الصين في السنوات الأخيرة على تطوير برنامجها الفضائي بشكل ملحوظ، إذ طورت وأطلقت العديد من الأقمار الصناعية المخصصة للأرصاد الجوية واستشعار الأرض عن بعد وأقمار الاتصالات، كما تعمل على مشروع لاستكشاف المريخ والكويكبات القريبة منه، فضلا عن إطلاقها لمحطتها المدارية الوطنية. والعام الماضي نفذت 55 عملية إطلاق فضائي متفوقة عدديا على الولايات المتحدة.