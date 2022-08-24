شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هكذا تحصل على العلامة الزرقاء.. كيف توثق حسابك على إنستجرام؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يوجد عدد من العوامل والمعايير التي من خلالها يتم توثيق حسابك علي إنستجرام، لتحصل علي العلامة الزرقاء، وهذه العلامة تعني أن حسابك أصبح جدير بالثقة، مثل صفحات الشخصيات العامة والمشاهير والعلامات التجارية الكبرى.

وقد أجرى إنستجرام بعض التحديثات مؤخرا منها هذا التحديث الذى يخص العلامة الزرقاء، وأصبح متاح للمستخدمين تقديم طلب توثيق للحساب الشخصي والحصول علي العلامة ببساطة من خلال بعض الخطوات التي نرصدها لك، وفقا لدليل المستخدم بموقع إنستجرام.





كيفية توثيق الحساب على انستجرام-نظرًا لأن كل من Instagram و Facebook مملوكان لشركة Meta ، فإن عملية التحقق هي نفسها لكلا النظامين الأساسيين.

-أولاً ، تحتاج إلى تسجيل الدخول إلى حسابك على Instagram أو Facebook

- ثم الانتقال إلى الإعدادات الخاصة بك.

- بعد ذلك ، تحتاج إلى النقر فوق الحساب

- ثم على طلب التحقق.

بمجرد القيام بذلك، أدخل اسمك بالكامل وقدم نموذج التعريف المطلوب (مثل بطاقة هوية تحمل صورة صادرة عن الحكومة أو مستندات العمل الرسمية)، بعد ذلك، ما عليك سوى اتباع التعليمات التي تظهر على الشاشة.



شروط واجب توافرها لتوثيق حساب في انستجرام: شروط واجب توافرها لتوثيق حساب في انستجرام: - يجب أن يمثل شخصًا حقيقيًا أو نشاطًا تجاريًا أو كيانًا مسجلًا.

- يجب أن يمثل الحضور الفريد للشخص أو للشركة ويمكن التحقق من حساب واحد فقط مع استثناءات للحسابات الخاصة باللغة.

- يجب أن يكون حسابك عامًا وأن يحتوي على سيرة ذاتية وصورة ملف شخصي وأن يكون نشطًا عند تقديم الطلب.

- يجب أن يمثل حسابك شخصًا أو علامة تجارية أو كيانًا مشهورًا ويتم البحث عنه كثيرًا.

- التأكد من أن اسم المستخدم الخاص به هو ما يريده قبل أن يتقدم بطلب للحصول على العلامة الزرقاء، لأنه بمجرد التحقق، لا يمكنك تغيير اسم المستخدم في الحساب.

يراجع إنستجرام الحسابات التي تظهر في مصادر إخبارية متعددة، ولا يعتبر المحتوى الإعلامي المدفوع أو المدعوم مصادر للمراجعة.

إذا حصلت علي العلامة الزرقاء، ثم تم التحقق منها من جانب إنستجرام واتضح أنك استخدمت معلومات خاطئة أو مضللة أثناء عملية التحقق، سيتم إزالة العلامة الزرقاء التي تم التحقق منها.

وقد تتخذ المنصة إجراءات إضافية لتعطيل وحذف حسابك، كما تراجع المنصة أيضاً الحسابات التي تظهر في مصادر إخبارية متعددة، ولا تعتبر المحتوى الإعلامي المدفوع أو المدعوم مصادر للمراجعة.