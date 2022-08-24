شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى.. كيفية السماح بالوصول إلى الكاميرا على Snapchat والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحتاج إلى منح تطبيق Snapchat إذنًا لاستخدام كاميرا هاتفك، وسواء كان لديك جهاز أندرويد أو أيفون فإن العملية بسيطة، ويمكنك بشكل عام القيام بذلك في المرة الأولى التي تستخدم فيها التطبيق، ولكن إذا كنت بحاجة إلى السماح بالوصول إلى الكاميرا في Snapchat بعد ذلك فيمكنك القيام بذلك من خلال تطبيق الإعدادات، وفقا لما ذكره موقع "business insider".





2. قم بالتمرير لأسفل إلى قائمة التطبيقات واضغط فوق Snapchat.

3. قم بتشغيل الكاميرا عن طريق تمرير الزر إلى اليمين، ربما تريد تشغيل الميكروفون بنفس الطريقة.

4. ابدأ Snapchat، فيجب أن تكون الآن قادرًا على التقاط الصور وتسجيل الفيديو.





قد تختلف الخطوات اعتمادًا على هاتف Android وإصدار نظام التشغيل الذي تستخدمه، ولكن هذه أبرز النقاط التي يجب أن تعمل مع معظم الأجهزة:

1. ابدأ تطبيق "الإعدادات" واضغط فوق "التطبيقات".

2. اضغط على رؤية جميع التطبيقات.

3. قم بالتمرير لأسفل إلى قائمة التطبيقات واضغط فوق Snapchat.

4. اضغط على أذونات.

5. اضغط على الكاميرا.

6. اختر مستوى الإذن الذي تريده، مثل السماح فقط أثناء استخدام التطبيق أو السؤال في كل مرة.

7. اضغط على زر الخلف وكرر نفس الخطوات للميكروفون.

8. ابدأ Snapchat، ويجب أن تكون الآن قادرًا على التقاط الصور وتسجيل الفيديو.