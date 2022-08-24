شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى.. كيفية السماح بالوصول إلى الكاميرا على Snapchat والان مع تفاصيل الخبر
كيفية السماح بالوصول إلى الكاميرا لـ Snapchat على أيفون:1. ابدأ تشغيل تطبيق الإعدادات.
2. قم بالتمرير لأسفل إلى قائمة التطبيقات واضغط فوق Snapchat.
3. قم بتشغيل الكاميرا عن طريق تمرير الزر إلى اليمين، ربما تريد تشغيل الميكروفون بنفس الطريقة.
4. ابدأ Snapchat، فيجب أن تكون الآن قادرًا على التقاط الصور وتسجيل الفيديو.
كيفية السماح بالوصول إلى الكاميرا لتطبيق Snapchat على نظام أندرويد:
قد تختلف الخطوات اعتمادًا على هاتف Android وإصدار نظام التشغيل الذي تستخدمه، ولكن هذه أبرز النقاط التي يجب أن تعمل مع معظم الأجهزة:
1. ابدأ تطبيق "الإعدادات" واضغط فوق "التطبيقات".
2. اضغط على رؤية جميع التطبيقات.
3. قم بالتمرير لأسفل إلى قائمة التطبيقات واضغط فوق Snapchat.
4. اضغط على أذونات.
5. اضغط على الكاميرا.
6. اختر مستوى الإذن الذي تريده، مثل السماح فقط أثناء استخدام التطبيق أو السؤال في كل مرة.
7. اضغط على زر الخلف وكرر نفس الخطوات للميكروفون.
8. ابدأ Snapchat، ويجب أن تكون الآن قادرًا على التقاط الصور وتسجيل الفيديو.