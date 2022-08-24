شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Zoom يقلل توقعات الأرباح السنوية والإيرادات مع انخفاض الطلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خفضت شركة Zoom Video Communications توقعات أرباحها وإيراداتها السنوية مع تباطؤ الطلب على منصة مؤتمرات الفيديو من أعلى مستويات الوباء، مما أدى إلى انخفاض أسهمها بأكثر من 7 في المائة في التداول الممتد.

وأثار المحللون مخاوف بشأن آفاق الشركة كمنصات منافسة مثل Microsoft Teams و Cisco's WebEx و Google Meet من أجل حصة سوق مؤتمرات الفيديو، ولدى Zoom مهمة شاقة على متن عملاء كبار، والتي تساهم بأكثر من 100000 دولار في الإيرادات للحفاظ على مستويات النمو الوبائي.

وتتوقع الشركة إيرادات تتراوح بين 4.39 مليار دولار و 4.40 مليار دولار، مقارنة مع توقعاتها السابقة البالغة 4.53 مليار دولار إلى 4.55 مليار دولار، وتتوقع Zoom ومقرها سان فرانسيسكو الآن ربحًا سنويًا معدلًا للسهم ما بين 3.66 دولار و 3.69 دولار، مقارنة بـ 3.70 دولارًا إلى 3.77 دولارًا متوقعًا في وقت سابق.

وأعلن Zoom، الذي أسسه مدير Cisco السابق إريك يوان، أبطأ نمو في الإيرادات على الإطلاق، بزيادة 8 في المائة عند 1.1 مليار دولار في الربع الثاني، متجاوزًا سلسلة متتالية من التقديرات منذ طرحها للاكتتاب العام، وقالت رئيسة الشؤون المالية كيلي ستيكيلبيرج إن الإيرادات تضررت بسبب ارتفاع الدولار وأداء الأعمال التجارية عبر الإنترنت وانخفاض المبيعات في النصف الأخير من الربع.

وتجاوزت أرباح الشركة المعدلة للسهم الواحد البالغة 1.05 دولارًا توقعات السوق ، حتى مع نمو نفقات التشغيل الفصلية بنسبة 51 في المائة لتصل إلى 704 ملايين دولار أمريكي حيث استثمرت في المنتجات للحفاظ على الطلب.