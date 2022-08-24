شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: واتس آب يستعد لطرح ميزة التراجع عن حذف الرسائل لمستخدمى أيفون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعد القدرة على حذف رسالة على واتس آب ميزة سهلة الاستخدام، ومع ذلك في بعض الأحيان ينتهى المرء بحذف رسالة عن طريق الخطأ ومن ثم لا توجد طريقة لاستردادها، كان هذا هو الحال على الأقل حتى الآن، ووفقًا لتقرير سيضيف واتس آب قريبًا ميزة قد تساعد في حل المشكلة.

ووفقًا لـ WABetainfo ، فقد تم تعيين خيار التراجع ليتم طرحه على الإصدار التجريبي من واتس آب على iOS، وهي الميزة التى تم طرحها في الإصدار التجريبي من Android قبل أيام قليلة.

كيف ستعمل الميزة؟ عندما يرسل المستخدم رسالة ويريد حذفها، يرى الخيار "حذف من أجلي"، والآن إذا قمت بحذف رسالة فسيتم حذفها إلى الأبد، ومع ذلك سيتمكن المستخدمون الآن من النقر على خيار "الرسالة المحذوفة" ورؤية زر التراجع، ولم يتم ذكر الحد الزمني لاستخدام زر التراجع ولكنه لن يستمر إلى الأبد، وبمجرد اختفاء خيار حذف الرسالة لن يتمكن المستخدمون من التراجع عن هذا الإجراء.

وتعد هذه الميزة جزء من واتس آب beta لإصدار iOS 22.18.0.70 وهي متاحة بالفعل لمستخدمي الإصدار التجريبي، ومع ذلك يذكر التقرير أنه تم إصدار هذه الميزة لبعض مختبري الإصدار التجريبي، و يشير التقرير إلى أنه "إذا لم تكن لديك هذه الميزة ، فيرجى انتظار التحديثات القليلة التالية".

ونظرًا لأنه في إصدار تجريبي بالفعل يمكننا توقع طرح الميزة لجميع المستخدمين أيضًا. بعد قولي هذا هناك عدد قليل من الميزات التي لا تتجاوز المرحلة التجريبية ولكن هذه ميزة يمكن للمستخدمين توقع الحصول عليها لأنها ميزة سهلة الاستخدام.