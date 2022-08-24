شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: eBay تستحوذ على منصة بطاقات التداول TCGplayer مقابل 295 مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة التجارة الإلكترونية العالمية eBay أنها استحوذت على TCGplayer ، وهو سوق لعشاق ألعاب الورق القابلة للتحصيل ، مقابل 295 مليون دولار.

وتوظف TCGplayer أكثر من 600 شخص وتخدم ملايين المشترين الهواة وعشرات الآلاف من البائعين عبر الإنترنت وتجار التجزئة الفعليين من خلال Marketplace ومركز المصادقة.

وقال داون بلوك، نائب رئيس المقتنيات في eBay: "تواصل eBay البناء على خبرتنا البالغة 26 عامًا في مجال بطاقات التداول، ودعم متاجر الهوايات المحلية وتجار التجزئة في الشارع الرئيسي لتقديم وجهة على الإنترنت يحبها هواة الجمع".

وقال بلوك في بيان: "مع TCGplayer يمكننا تحسين تجربة العملاء عبر الفئات، وإقامة المزيد من العلاقات، وتلبية احتياجات المتحمسين في جميع أنحاء العالم"، وتعد بطاقات التداول فئة جذابة شهدت نموًا كبيرًا.

وقال تشيدي هامبسون، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة TCGplayer: "يسمح لنا هذا الفصل الجديد بمواصلة العمل بشكل مستقل داخل eBay، مع الاستفادة أيضًا من خبرة وموارد الصناعة الممتدة على مدى عقود لتعميق العلاقة بين الهواة ومجتمعاتهم".

وتقوم TCGplayer بتطوير التطبيقات وأدوات إدارة المخزون والأجهزة مثل آلات الفرز الآلية التي تحدث ثورة في صناعة المقتنيات، وربط الآلاف من متاجر الهوايات والبائعين عبر الإنترنت بالعملاء والمجمعين في جميع أنحاء العالم، وتخضع الصفقة لشروط الإغلاق المعتادة، بما في ذلك الموافقات التنظيمية المطلوبة، ومن المتوقع أن تنتهي في الربع الأول من عام 2023.