شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت تعرض مزيدا من الإعلانات داخل تطبيق Outlook قريبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير حديث أن شركة مايكروسوفت تستعد لعرض مزيد من الإعلانات داخل تطبيق Outlook للبريد الإلكتروني التابع لها، فوفقًا لتقرير صادر عن The Verge سيشاهد تطبيق Outlook على كل من Android و iPhone الآن إعلانات أكثر من ذي قبل.

كيف ستظهر الإعلانات فى تطبيق Outlook؟

يوفر تطبيق Microsoft Outlook -مثل تطبيقات البريد الإلكتروني الأخرى- للمستخدمين خيارات لتخصيص مظهر البريد الوارد، في الوقت الحالي، يمكن للمستخدمين اختيار إما أن يكون لديهم صندوق بريد واحد أو تقسيمه إلى فئتين - المركزة وأخرى - اعتمادًا على أهمية رسائل البريد الإلكتروني.

وقبل التحديث الجديد كان بإمكان المستخدمين رؤية الإعلانات فقط في المجلدات الأخرى، ومع ذلك ستظهر الإعلانات الآن في تنسيق البريد الوارد الفردي لتطبيق Outlook أيضًا.

وفي بيان تم تقديمه إلى The Verge أكدت Microsoft خطوة عرض المزيد من الإعلانات، "بالنسبة لمستخدمي Outlook المجانيين ، يتم عرض الإعلانات في صندوق الوارد الخاص بهم ويمكنهم اختيار تمكين ميزة" البريد الوارد المركّز عليه "إذا كانوا يرغبون في رؤية الإعلانات فقط في البريد الوارد" الآخر "، حسبما قال المتحدث باسم مايكروسوفت، كايتلين رولستون ، لموقع The Verge.

وتعد الإعلانات ليست شيئًا جديدًا بالنسبة لمستخدمي Outlook - أو بالنسبة إلى مستخدمي Gmail، حيث تظهر الإعلانات بوضوح في إصدارات سطح المكتب من التطبيقات. توفر Microsoft طريقة للخروج من هذه الإعلانات: اشترِ اشتراكًا في Microsoft 365 وستحصل على تجربة خالية من الإعلانات.