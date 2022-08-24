شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تليسكوب جيمس ويب يلتقط صورا للشفق القطبى لكوكب المشترى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقط تليسكوب جيمس ويب الفضائي مجموعة من الصور عبر تقنية الأشعة تحت الحمراء تظهر الشفق القطبي للمشتري، والتى تكشف عن سلوك العملاق الغازي، حيث تظهر الصور حلقات الكوكب الخافتة للغاية واثنين من أقماره الأصغر "أمالثيا" النقطة المضيئة في أقصى اليسار، "وأدراستيا" النقطة الموجودة على الحافة اليسرى للحلقة المركزية.



كوكب المشترى

وتم التقاط الصور باستخدام كاميرا NIRCam الواسع في 27 يوليو، أما بالنسبة للحلقات فقد أنشأ علماء الفلك مركبات باستخدام عدة صور تم إنتاجها باستخدام فلاتر تم تعيينها لألوان متعددة أما البقعة الحمراء والتكوينات السحابية الأخرى بيضاء، لأنها تعكس كميات كبيرة من ضوء الشمس.

ولم يقم طاقم جيمس ويب بإنشاء هذه الصور فقط من أجل التباهي، ولكن لكي تتوافر المزيد من الملاحظات والأفكار حول "الحياة الداخلية" للمشترى، وفقًا لوكالة الفضاء الأوروبية، وهذا بدوره يمكن أن يساعد العلماء على فهم سلوك عمالقة الغاز خارج النظام الشمسي، بعبارة أخرى يمكن أن تثبت بيانات ويب قريبًا أنها مفيدة على مستويات متعددة.