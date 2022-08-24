شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: دراسة تحذر من حدوث انقراض جماعى يصل إلى 90% من الأنواع البحرية والان مع تفاصيل الخبر
ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، سيشهد هذا موتًا جماعيًا لآلاف الحيوانات والنباتات والأوليات والبكتيريا التي تعتبر محيطات العالم موطنها.
يُظهر التحليل أن عددًا كبيرًا بشكل غير متناسب من أسماك القرش والثدييات معرضة لمخاطر مناخية عالية أو حرجة، ومن المتوقع أن الكثير منها قريبا، وتعيش جميع الأنواع المهددة أيضًا في بعض النظم البيئية الأكثر تنوعًا بيولوجيًا في خليج تايلاند، وشمال أستراليا، والبحر الأحمر، وشواطئ الهند القريبة، ومنطقة البحر الكاريبي، وبعض جزر المحيط الهادئ.
ووجدت الدراسة أيضًا أن الحيوانات المفترسة العليا أكثر عرضة لخطر الانقراض من تلك الموجودة في السلسلة الغذائية الأدنى، وفقًا للدراسة التي نُشرت في دورية Nature.
ركز الفريق على الأنواع التي تعيش في المنطقة العليا من المحيط لأن هذا هو المكان الذي تكون فيه التغيرات المناخية في درجات الحرارة هي الأشد.
كما تم العثور على أعلى قابلية للتضرر بين الأنواع الكبيرة طويلة العمر التي يتم استغلالها بشكل كبير والتي تشكل مصدر قلق بالغ للحفظ.