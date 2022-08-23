شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى إيه.. مايكروسوفت تطرح ميزة Edge Sidebar لمتصفحها للإنترنت والان مع تفاصيل الخبر



ماهو Edge Sidebar القاهرة - سامية سيد - بدأت مايكروسوفت في طرح تحديث جديد لمتصفح الويب Edge المستند إلى Chromium، حيث يجلب التحديث الأخير العديد من الميزات والتغييرات والتحسينات الجديدة للمتصفح، ومع ذلك، فإن التغيير الأكثر وضوحًا هو الشريط الجانبي الجديد الذي يوفر عددًا كبيرًا من الاختصارات للبدء بها.ماهو Edge Sidebar يعد مايكروسوفت Edge Sidebar هو واجهة شريط اختصار إضافية تظهر على الجانب الأيمن (افتراضيًا) من متصفح الويب، ويمنح الشريط الجانبي الجديد الوصول إلى الأدوات والاختصارات للعديد من خدمات مايكروسوفت مثل Outlook وOffice وOneDrive وما إلى ذلك.

وعادةً ما تفتح هذه الخدمات في الشريط الجانبي في النافذة الممتدة على الجانب الأيمن نفسه مما يجعل أشياء مثل البحث في صفحة ويب والبحث عن بعض المعلومات أثناء قراءة مقال ، والوصول إلى البريد الإلكتروني دون ترك العمل المستمر أسهل.

ويتضمن Edge Sidebar حاليًا تطبيقات وخدمات من مايكروسوفت فقط. لم نجد طريقة لإضافة تطبيقات الجهات الخارجية مثل Gmail ، بدلاً من Outlook على الشريط الجانبي. بقدر ما يتعلق الأمر بالخيارات ، هناك OneDrive و Office و Outlook و Bing search و Discover و Games و Clock و Calculator و Calendar و Dictionary و Translator و Unit Converter و Speed ​​test.

هل هو جديد لمتصفحات الويب إن فكرة إضافة شريط جانبي لوظائف إضافية ليست جديدة تمامًا، وتحتوي متصفحات الويب مثل Opera و Vivaldi بالفعل على شريط جانبي يوفر الوصول إلى العديد من التطبيقات والخدمات من مختلف العلامات التجارية. على سبيل المثال ، يحتوي Opera على WhatsApp و Messenger و Twitter والإشارات المرجعية والتاريخ والمزيد.

ما مدى عمليته تعتمد العملية العملية للشريط الجانبي على المستخدم ، وقد يعجب البعض بهذه الفكرة والبعض الآخر لا يتلخص في التفضيل. على سبيل المثال، إذا كنت تستثمر في خدمات مايكروسوفت أو كنت بحاجة إلى وصول سريع إلى التقويم والآلة الحاسبة والأدوات الأخرى ، فيمكن أن يكون الشريط الجانبي Edge مفيدًا.

ومع ذلك، إذا لم تكن مستثمرًا بشكل كبير في خدمات مايكروسوفت ، اعتبارًا من الشهر، فقد يبدو ذلك وسيلة للتحايل. ومع ذلك ، يجب أن تفكر مايكروسوفت أيضًا في إضافة المزيد من الخدمات الخارجية والداخلية إلى الشريط الجانبي.