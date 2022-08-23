شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الصين تطلق قمرا صناعيا جديدا على متن الصاروخ "كوايتشو - 1 أيه" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت الصين بنجاح قمرا صناعيا جديدا إلى الفضاء، اليوم الثلاثاء، وذلك من مركز شيتشانغ لإطلاق الأقمار الصناعية في مقاطعة سيتشوان بجنوب غربى البلاد، وتم إطلاق القمر الصناعى "تشوانغشين-16"، الذي طورته الأكاديمية الصينية للعلوم، فى الساعة العاشرة صباح اليوم، على متن صاروخ حامل من طراز "كوايتشو-1 أيه"، حيث دخل إلى المدار المخطط له بنجاح، وسيستخدم القمر الصناعي الجديد بشكل رئيسي للتجارب العلمية والتحقق من التقنيات الجديدة.

وتعتبرعملية الإطلاق هذه هي المهمة رقم 16 لسلسلة الصواريخ الحاملة من طراز "كوايتشو- 1 أيه"، وفقا لإذاعة الصين الدولية.

وفي يوليو أعلنت وسائل إعلام أن صاروخ "كوايتشو-11" الفضائي الصيني فشل في رحلته الأولى، فيما قالت وكالة شينخوا الصينية: "حدثت مشكلات فنية أثناء عملية الإطلاق الأولى لصاروخ كوايتشو-11 الصيني، العملية جرت فى مركز جيو جوان بمقاطعة قانسو بحسب روسيا اليوم.

وعلى جانب آخر، يشار إلى أن صاروخ Long March-2D تمكن من إرسال مجموعة أقمار صناعية إلى الفضاء، صباح يوم السبت الماضى، مسجلاً 103 عمليات إطلاق ناجحة متتالية لسلسلة الصواريخ الحاملة الصينية.

وكان الرقم القياسي السابق لإطلاق صواريخ لونج مارش المتتالية هو 102، تم تسجيله من عام 1996 إلى عام 2011، ومنذ 5 مايو 2020، حققت سلسلة الصواريخ الحاملة الصينية 103 انتصارات متتالية في 27 شهرًا فقط، حيث نقلت أكثر من 200 مركبة فضائية إلى المدار، بما في ذلك وحدات محطة فضائية ومسبار قمري ومسبار المريخ وسفن فضاء مأهولة. شركة التكنولوجيا، المقاول الفضائي الرئيسي في البلاد.

وقالت الشركة إن الصين تطور الجيل القادم من مركبات الإطلاق المأهولة والصواريخ الثقيلة ، والتي ستتولى مهمات مأهولة في المستقبل إلى القمر ورحلات استكشافية أخرى إلى المريخ والمشتري والكويكبات.