حمل 6 خلفيات صور تيليسكوب جيمس ويب الفضائي على هاتفك المحمول

تيليسكوب جيمس ويب الفضائي يبهرنا بصوره المذهلة للفضاء الخارجي وللكون منذ يوليو 2022، لأول مرة في التاريخ نحن لدينا تفاصيل لا يمكن تصديقها عن الكون الذي نعيش فيه، نتأمل جمال خلق الله ونتعجب من دقته في الخلق، لكن الا يكون الأمر رائعًا ان قمت بالحصول على هذه الصور الجميلة على هاتفك؟ اعني صور الفضاء دائمًا ما تكون خلفيات رائعة ومذهلة، فلم لا تحصل على خلفيات جيمس ويب على هاتفك؟

تحميل صور تيليسكوب جيمس ويب

الصور التي صدرت من التيليسكوب تأتي بحجم أعلى من 130MB للصورة الواحدة بسبب دقة التيليسكوب العالية جدًا، حيث ان هذا التيليسكوب تبلغ دقته 14575×8441 بكسل، الرقم كبير جدًا بشكل لا يُصدق تقريبًا لكن موقع android Authority قاموا بقص وتصغير الصور حتى دقة 1440×1440 لتكون اكثر ملائمة لهاتفك وأفضل لتناسب هاتفك، يمكنك النظر الى الصور بالأسفل وتحميلهم من الرابط بالأسفل

الخلفيات

تحميل الخلفيات