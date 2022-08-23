شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: روسيا لا تحدد عمرا افتراضيا لمحطتها الفضائية الجديدة وتؤكد "ستكون أبدية" والان مع تفاصيل الخبر
ووفقا لما ذكره موقع "RT"، يفتح مشروع المحطة الفضائية الوطنية أمام العلماء فرصا لإجراء دراسات وبحوث جديدة، ويجب أن تكون أبدية، حيث ستكون وحداتها قابلة للاستبدال، وسوف يقوم بخدمتها جيل جديد من المركبات الفضائية.
وقال بوريسوف، "أعتقد أن المحطة الفضائية الوطنية، يجب أن تكون مفتوحة للبلدان الصديقة لإجراء الدراسات والبحوث الدولية".
وردا على طلب رائد الفضاء الروسي أوليج كونونينكو، الخاص بمنع انقطاع العمل ببرنامج الرحلات الفضائية الماهولة، خلال عملية الانتقال من المحطة الفضائية الدولية إلى محطة "روس" الفضائية الوطنية، قال "يؤكد هذا على أنه لا ينبغي السماح بمثل هذه الأمور، ولا ينبغي فقدان خبرة الرحلات الفضائية المأهولة".