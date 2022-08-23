شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: معاملات الـ NFT ستصل لـ40 مليونا فى 5 سنوات رغم تهديدات الاحتيال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكر تقرير جديد أن العدد العالمي لمعاملات الرموز غير القابلة للاستبدال (NFT) من المرجح أن يرتفع من 24 مليونًا في عام 2022 إلى 40 مليونًا بحلول عام 2027، وفقًا لتقرير جديد، فيما يحذر البائعين من بيئة غير منظمة تعد موطنًا لـ الأنشطة الاحتيالية وعمليات الاحتيال.

وأكد تقرير Juniper Research أن البائعين الذين يشاركون في مساحة NFT قد يخاطرون بإلحاق الضرر بالعلامة التجارية عن طريق الارتباط، نظرًا للدور الذي لعبته NFTs في أنشطة غير قانونية، مثل غسيل الأموال والاحتيال والاحتيال.

وقال التقرير: "أثيرت القضايا البيئية أيضًا باعتبارها مصدر قلق كبير، مع الطريقة الحالية التي يتم بها تسهيل المعاملات على blockchain مما يؤدي إلى استخدام هائل للطاقة".

وقال التقرير إن NFTs المرتبطة بالميتافرس ستكون أسرع قطاعات NFT نموًا على مدار السنوات الخمس المقبلة، حيث سترتفع من 600000 معاملة في عام 2022 إلى 9.8 مليون بحلول عام 2027، وسلط الضوء على الطلب المتزايد على التجارب الغامرة كمحرك لتبني metaverse.

وللاستفادة من هذا النمو، حث التقرير الشركات التي تواجه المستهلك على إنشاء محتوى قائم على NFT لتلبية الطلبات المتغيرة من فئة ديموغرافية أصغر سناً بارعة في التكنولوجيا، وأكثر استعدادًا لشراء أشكال جديدة من المحتوى الرقمي عبر الإنترنت.

ويعتبر NFT هو رمز مميز موجود على blockchain ، مما يعني أنه لا يمكن تكراره، ويمكن أن يمثل هذا الرمز المميز عناصر من العالم الحقيقي مثل الأعمال الفنية أو الموسيقى، مع إمكانية تداولها بسجل معاملات شفاف.