أحيانًا تود تنزيل تطبيق ما أو لعبة ما، وعند بحث عنها في متجر جوجل على هاتفك لا تجدها، وإن وجدتها فلا يمكنك تنزيلها، وأيضًا إذا أردت تنزيل نسخة أقدم من تطبيق معين فهذا لن تجده على المتجر، ففهي هذا المقال أقدم لك مواقع تنزيل تطبيقات الأندرويد، والتي يمكنك تنزيل البرامج والألعاب من خلالها بشكلٍ آمن وبسيط على هاتفك، لذا..تابع المقال لتتعرف على مقترحاتنا لمواقع تنزيل تطبيقات الأندرويد.

مجموعة من أفضل مواقع تنزيل تطبيقات الأندرويد

APKMirror

هو أحد أهم مواقع تنزيل تطبيقات الأندرويد أو ملفات الـ APK، حيث لا يمكنك إيجاد تطبيق مقرصن أو تالف أو حتى مدوفوع على الموقع، ويتميز بتقسيم الألعاب والبرامج تبعًا لمجال ونوع كل لعبة وكل برنامج، وتجد هذه الأٌقسام عند الضغط على All categories ومن ثم ستفتح لك صفحة بها كل الأقسام والتصنيفات، وهناك إمكانية للبحث عن البرنامج الذي تود البحث عنه في مربع البحث الخاص بالموقع، وهناك نسخة مدفوعة للموقع تمنع الإعلانات وتمكنك من الوضع الليلي للموقع وأشياء أخرى.

APKPure

هو أحد أفضل مواقع تنزيل تطبيقات الأندرويد، يتميز بموثوقيته وأمان التطبيقات والألعاب التي يحويها، يحتوى على خمس أقسام رئيسية؛ وهي الألعاب والبرامج، والمقالات والمواضيع، والمنتجات، حيث تقسم الألعاب مثلًا إلى تصنيفات خاصة بها، فتصنف كل لعبة تبعًا لنوعها، وكذلك البرامج تصنف تبعًا لاستخدام كلًا منها، ويمكنك من خلال قسم المقالات قراءة الأخبار الخاصة بالبرامج والألعاب، وقسم مخصص بعنوان how to وهو قسم تعليمي يمكنك الإستفاد من خلاله إذا كان يحتوي على أمر يهمك، كما يحتوي الموقع على مربع بحث خاص به يمكنك من خلاله البحث عن أي شيء شئت.

APK Store

يعد من أفضل مواقع تنزيل تطبيقات الأندرويد، لا يختلف عن الذي قبله في المهام التي يقوم بها ولكنه قد يكون ذو ترتيب أبسط للعناصر، في الواجهة الرئيسية يمكنك رؤية قسمين؛ احدها للبرامج وأحدها للألعاب، وذلك في أعلى الواجهة، وعلى أعلى يسار الواجهة يمكنك الضغط لاختيار القسم الذي تود التصفح به، والجدير بالذكر أن الواجهة الرئيسية توفيك بأفضل الألعاب وأفضل البرامج، ويحتوي الموقع على مربع بحث خاص به للبحث عن مرادك.

Aptoide

أحد مواقع تنزيل تطبيقات الأندرويد، ويتميز بتواجد الكثير مما يمكنك الحصول عليه من خلاله، فإنه يقسم الألعاب والبرامج للكثير من التقسيمات الفريدة، كقسم يحتوي على أفضل التطبيقات والألعاب وقسم يخبرك بالبرامج التي لا يمكنك أن تفوتها! وغيرها من الأٌقسام، وكغيره من مواقع تنزيل برامج الأندرويد فهناك قسمي الألعاب والبرامج، حيث يقسم محتوى كلًا منهم تبعًا لنوعه واستخدامه.

APK4Now

يتسم هذا الموقع ببساطة تصميمه، وهو أحد مقتراحتنا لمواقع تنزيل تطبيقات الأندرويد، في الواجهة تجد الكثير من التطبيقات والألعاب، حيث تقسم كلًا منهم حسب الأكثر تنزيلًا والأكثر شهرة، وأخر التطبيقات والألعاب التي تم تحميلها على الموقع وتلك الأقسام التي في الواجهة بنسبة كبيرة قد تحتوي على التطبيق أو اللعبة التي تريد، ويمكنك إيجاد قسم للألعاب وأخر للبرامج أعلى يمين الواجهة، وهناك قائمة تصنيفية لكلٍ منهم، فتصنف الألعاب حسب نوعها والبرامج حسب مجال كلًا منها، وهناك مربع للبحث حيث يمكنك من خلاله البحث عن البرنامج أو اللعبة الذي تريد.

Apk4fun

هو موقع كبير لتنزيل تطبيقات الأندرويد، حيث يمكنك من خلاله تنزيل الألعاب والبرامج ولن تواجه صعوبة في إيجاد طلبك، فيتسم هذا الموقع بحسن تصنيف التطبيقات (برامج وألعاب)، مما يسهل عليك إيجاد القسم الذي تريد التصفح داخله، مما يجعله من أفضل مواقع تنزيل تطبيقات الأندرويد.

mob.org

تحظى الألعاب بالنصيب الأكبر في هذا الموقع، يعد من أفضل مواقع تنزيل تطبيقات الأندرويد، تحتوي الواجهة الرئيسية الكثير والكثير من الألعاب، وعلى يسار الواجهة وأعلاها هناك التصنيفات التي تم تصميمها بشكلٍ بسيط وسهل لكيلا يستغرق الأمر كثيرًا عند بحثك عما تريد، وهناك قسم خاص بالتطبيقات؛ حيث يمكنك فيه إيجاد الكثير من أفضل التطبيقات وأشهرها، مصنفة كذلك تبعًا لمجال واستخدام كل تطبيق، وهناك مربع للبحث خاص بالموقع في الواجهة الرئيسية يمكنك من خلاله إيجاد التطبيق الذي تريد.