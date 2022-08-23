شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: أبل قد تطلق 3 أجهزة iPad جديدة فى مؤتمرها فى شهر أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب شهر سبتمبر من كل عام ويقترب إطلاق سلسلة iPhone، وفي حين أن هناك الكثير من الضجة حول حدث أبل الشهر المقبل والذي من المتوقع، وفقًا لآخر الشائعات، أن يتم في 7 سبتمبر، ظهرت أيضًا تقارير جديدة حول إطلاق سلسلة iPad 2022.

ووفقًا للصحفي التكنولوجي Mark Gurman و9To5Mac ، قد تخطط أبل لإطلاق أجهزة iPad الثلاثة الجديدة بشكل منفصل في حدث آخر في أكتوبر، وستشمل الطرز، وفقًا للتقارير، جهاز iPad 2022 بحجم 10.2 بوصة وطرازين جديدين من iPad Pro 2022.

وقد تكشف أبل النقاب عن أجهزة iPad الجديدة إلى جانب أجهزة MacBook Pro و Mac Pro و Mac Mini الجديدة في نفس الحدث، وفي جميع الاحتمالات، سيتم تشغيل تشكيلة Mac الجديدة بواسطة مجموعة شرائح M2.

ووفقًا للتقرير، يمكن لجهاز iPad ذي مستوى الدخول الحصول على منفذ USB-C بدلاً من منفذ Lightning هذه المرة، ويمكن أن يحصل الجهاز على شاشة أكثر هشاشة بدقة أعلى ومن المتوقع أن يتم تشغيله بواسطة شريحة A14 Bionic.

وقد تقوم أبل أيضًا بزيادة حجم الجهاز اللوحي من 10.2 بوصة إلى 10.5 أو 10.9 بوصة، وكل هذا يجعل ترقية كبيرة لجهاز iPad الأقل تكلفة والذي يمكن توقعه أيضًا أن يشهد قفزة في السعر هذا العام، وعندما يتعلق الأمر بطرازي Pro في تشكيلة iPad ، فقد يحصل هؤلاء على مجموعة شرائح M2 للحصول على أداء أكثر قوة وهو أمر منطقي نظرًا لأن طرازات Pro تعتبر تقريبًا إصدارات أكثر إحكاما من الكمبيوتر المحمول التقليدي عند إقرانها مع Magic لوحة المفاتيح.

وهذه المرة، قد يتم تقديم المصباح LED لكلا طرازي Pro، وبالإضافة إلى ذلك، قد تقدم أبل أيضًا شحن MagSafe إلى طرز iPad Pro الجديدة، سيكون طرازا iPad Pro الجديدين خلفا لجهاز iPad Pro مقاس 11 بوصة في العام الماضي و iPad Pro مقاس 12.9 بوصة.