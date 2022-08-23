شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مستخدمو خرائط جوجل يرصدون طائرة وسط الغابات المطيرة الأسترالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهرت صورة غامضة لطائرة في وسط الغابات الأسترالية على خرائط جوجل، والتى شاهدها بعض سكان المنطقة حين سقطت في منطقة "كاردويل" الواقع بين تاونسفيل وكيرنز في أستراليا، إلا أن مكتب سلامة النقل الأسترالي أكد لصحيفة "كيرنز بوست" أنه لم يكن على علم بوجود أي طائرات مفقودة في ذلك الموقع.

وبحسب موقع "مترو" البريطاني، فيوضح التكبير على الصورة أن الطائرة كانت من طراز إيرباص A320 أو بوينج 737، وقال مكتب سلامة النقل الأسترالي إن الصورة كانت على الأرجح صورة "شبح" وليست طائرة، فيما قالت سلطة سلامة الطيران المدني في أستراليا CASA في بيان "يبدو أن هناك ظاهرة تسمى صور الأشباح ويمكن أن يكون هذا مثالا لها "، فيما لم تؤكد جوجل الأمر بعد.

وبحسب التقرير فتظهر صور "الأشباح" على خرائط جوجل من وقت لآخر، ففي وقت سابق ظن بعض المستخدمين أنهم شاهدوا صورة لطائرة في قاع بحيرة هارييت في ولاية مينيسوتا الأمريكية في عام 2016، ومع ذلك، أعلنت جوجل لاحقًا أنها كانت صورة "شبح"، مع صورة القمر الصناعي للخرائط المركبة من عدة صور.