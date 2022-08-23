حالة الطقس خلال الـ 6 أيام قادمة

الشارقة - اميمة ياسر - أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية توقعاتها لحالة الطقس خلال 6 أيام قادمة تبدأ من غد الثلاثاء 23 أغسطس 2022 وحتى يوم الأحد المقبل الموافق 28 أغسطس 2022.

وقالت الهيئة، في بيان، إنه يستمر ارتفاع الرطوبة على مدار اليوم مما يزيد من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة بقيم تتراوح بين 2 و4 درجات مئوية.

وأضافت هيئة الأرصاد: ليكون الإحساس بالطقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب ليلا على السواحل الشمالية، حار رطب على باقي الأنحاء.

وحذرت الأرصاد من التعرض المباشر لأشعة الشمس ما يزيد من الشعور بارتفاع درجات الحرارة.

كما تنشط الرياح على بعض المناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء على فترات متقطعة.